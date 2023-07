- Egy kormánynak kötelessége az adott ország minden polgárát egyformán szolgálni, függetlenül attól, hogy éppen milyen a világnézete, miben hisz, hogyan akarja élni az életét. Mégis azt tapasztaltuk meg az elmúlt években, hogy a városi embereknek több jutott mindenből. Több jutott a pénzekből, a kormányzati politika pozitív intézkedéseiből. Ezért öt évvel ezelőtt Magyarország kormánya elindította a Magyar Falu programot, amelynek az volt a célja, hogy a falvakban élő közösségeket is segítse beruházásokkal, pénzügyi támogatással, programok szervezésével - mondta beszédében Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, a térség országgyűlési képviselője annak kapcsán, hogy Ukkon két Magyar falus fejlesztést adhatnak át a helyi közösség örömére.

Fotó: Szijártó János

Arról már Torsa Gergely polgármester számolt be, hogy az elmúlt három évben nyolc nyertes pályázattal 66 millió forintot meghaladó pályázati támogatást köszönhetnek Magyarország kormányának. - A temető egy település életében rendkívül fontos szerepet tölt be, nemcsak az itt élőknek, hanem az elszármazottaknak is. Temetőnk 2019-es állapota indokolttá tette a felújítást, így a következő évben kerítést festettünk, lélekharangot vásároltunk, majd a Magyar Falu program által 3,5 millió forintos támogatással készült el a járda és beszereztünk egy halott hűtőt. A jelenlegi beruházás 22 millió 150 ezer 265 forint, amelyhez 18 millió 556 ezer 876 forint támogatást kaptunk, az önkormányzat által biztosított 3 millió 583 ezer 389 forint önerőhöz - hangsúlyozta a polgármester.

Az említett összeg két új vizesblokk kialakítását, teljes nyílászáró cserét és új elektromos hálózat kiépítését tette lehetővé. A megújult ravatalozót nemzeti színű szalag átvágásával adták át immár hivatalosan is az ukki közösségnek. A temetőből a településen megújult kisbolthoz vonultak át a résztvevők, ahol a támogatást nyújtó kormány képviseletében szintén Navracsics Tibor miniszter, országgyűlési képviselő vágta át a nemzeti színű szalagot.