A vörösfenyőből készített alkotással, talapzatának kialakításával egy lenyűgöző nemzeti emlékhelyet hoztak létre. Történelmünk sorsfordító eseményének színhelyén, az avatáson megjelent Fazekas Sándor korábbi földművelési és vidékfejlesztési miniszter, aki emlékeztetett rá, itt dőlt el a magyarok sorsa Szent István királynak, a kiváló uralkodónak köszönhetően, Koppány lázadásának leverésével. A magyar nemzet így a nomád pusztai népek sorából a nyugati kereszténységhez csatlakozhatott. – Mi, a 21. század magyarjai e győztes ütközet által létezünk, gyarapszunk. A csatára emlékezni és emlékművet avatni gyűltünk össze, érezve a szél zúgását, a paták dobogását, az egykori csatazajt. A kard a keresztény Magyarország megalapítását jelképezi – mondta el.

Ovádi Péter országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, Sóly, ez a több mint ezeréves helység sok mindenen ment keresztül, de kitartás, hit, szeretet által, az összetartás erejével felülemelkedett minden nehézségen. – A magyarok mindig büszkék voltak múltjukra, ma pedig a hozzánk érkező külföldi egy erős, összetartó országot, nemzetet lát bennünk – fogalmazott, majd megköszönte Bikádi László református lelkésznek a kard visszaállításáért tett erőfeszítéseit. Hozzátette még az is, Sólyt most újra felrakták a térképre, immár nem csak az 1000 éves templom, de a Magyarok Kardja is mutatja a magyarság erejét.

Bikádi László elmondta, az emlékmű nem egy teljesen hüvelyében lévő, de nem is kihúzott kard. – Nem támadunk senkire, de meglazítottuk a kardot, jelezve, férfias válaszokat adva a férfias kihívásokra – tette hozzá.

Káplán György éneke után Megyesi Ferenc római katolikus plébános, érseki szertartó és Bikádi László Károly szentelték, illetve áldották meg a kardot. A plébános Máté evangéliumából, a lelkész pedig Ézsaiás próféta könyvéből olvasott szentigét az emlékmű hivatalos átadásán megjelenteknek.