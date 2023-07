A térség országgyűlési képviselője, Kovács Zoltán gyermekkori élményeire emlékezett vissza. A képviselő diákkorában sok időt töltött Iszkázon. A Magyar falu program keretében a kistelepülési boltoknak a felújítására vagy újabbak létrehozására a nagy multicégek bejövetele miatt is szükség volt, hiszen átalakulóban voltak a vásárlási szokások. Az országban 2800 településen 100 kisboltot alakítottak ki, és 1350-nél is többet újítottak fel. Mintegy 50 milliárd forintot költött az állam a vállalkozók önerejével együtt erre a feladatra.

– Környékünkön hat új kisbolt alakult ki, és a meglévők közül 53 újult meg – mondta. A képviselő szerint az időseknek nyújtják a legnagyobb segítséget ezek az üzletek, ahogy ezt Kolontáron is megtapasztalták a helyiek, miután a közelmúltban ott is újra megnyitott a kisbolt.

A település polgármestere, Cseh József örömét fejezte ki az élelmiszerbolt átadásakor. Mindig örömteli, ha a település új vagy felújított épülettel gazdagodik – mondta. A helyi lakosokat ma már felújított üzlethelyiségben, kibővült árukészlettel, új szolgáltatásokkal várják az üzemeltetők. A polgármester méltatta a magyar falu programot, és köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki támogatta ezt a falu lakossága számára fontos felújítást.

A polgármester beszélt arról is, hogy a kisbolttal szemben egykor buszmegállóként funkcionáló épület is hamarosan megújul, ezáltal a szolgáltatások köre újabbal gyarapszik majd a településen.

A szalagátvágás után a település lakói és a környékbeliek megtöltötték kosaraikat az üzletben, méltatva a jó kezdeményezést.