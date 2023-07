A kiállítás megnyitójára érkezőket az egyesület elnöke, Bertalan András köszöntötte, majd Kertész Károly nyugalmazott könyvtárigazgató méltatta a városszépítők munkáját.

– Akik a városszépítő mozgalomban dolgoznak, azok tudják, hogy sokszor neki kell futni és gyakran bizonytalan az eredmény, de előbb-utóbb beérik valami, amely annak a településnek a szellemiségébe beépül és előrébb viszi az ügyeket. Itt. nálunk is szép számmal volt olyan, ami nem valósult meg, de amit itt látunk, az az elmúlt négy évtized eredményeiből felvillant valamit. Tapolcán mi büszkék lehetünk az eredményeinkre és az akár csak félig sikerült dolgokra, a tárlók tükrözik mindazt, amit elértünk. Örök tanulság, hogy a múltunkból nem csak lehet, de kell is tanulni, emlékeznünk kell közös ügyeinkre, és hogy lakóhelyünk szebbé tételének igénye két forrásból táplálkozik. Egyrészt az antivilág éveiben, a 80-as évektől egyre jobban felmerült az igény, hogy foglalkozzunk a településünkkel. Közösségeket kellett formálni, Tapolcán ez sikerült. Újra városiasodás történt ekkor, sokan dolgoztak, fogtak össze a közös ügyek érdekében, megalakult az egyesület és egyre sikeresebb lett. A másik forrás Ráday Mihály példamutató munkálkodása, amely megtermékenyítette a sok helyen, itt is még szunnyadó lokálpatrióta mozgalmakat. Sajnos neki már csak az ösztönző példája maradt itt, sok helyen szükség lenne a települést védő, szépítő mozgalmak aktivitásáéra. Úgy tűnik, hogy az utóbbi évtizedekben lelassult ez a munka – mondta Kertész Károly.

Fotó: Tóth B. Zsuzsa/Napló

Szólt arról, hogy mint minden településen, Tapolcán is megvoltak a helyre jellemző sajátosságok, a társadalmi igények sokaságából igyekeztek meríteni, sikerrel. Kiemelte a szellemi városszépítés jelentőségét, méltatta a Tapolcai Füzetek című könyvsorozatot, és leszögezte, hogy az egyesület egykori és mai tagjai tiszta lelkiismerettel tekinthetnek vissza az elmúlt évtizedek eredményeire.