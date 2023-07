Letenyei István elmondta, a kiállításra minden korosztályból érkeztek látogatók a legkisebbektől az idősekig és mindenki talált magának megfelelő látnivalót. A két nap során több mint kétezren fordultak meg a kiállításon. A klub vezetőhelyettese elmondta, a kiállításukon analóg rendszerű modellekkel találkozhattak a látogatók, de ma már egyre elterjedtebb a digitális technika használata, amikor a járművek hang- és fényjelzést adnak, ezek a modellek akár okostelefonról is működtethetők. Letenyei István kitért arra is: fontosnak tartják az értékmentést, példaként említette, hogy a nagygyimóti megállóhelynél a napokban szedték fel a vágányokat, de a terepasztalukon megtalálható az 1960-as évekbeli formájában, ahogyan a balatonalmádi Öreghegy állomás is. A látogatókat modellezési bemutatók is várták a kiállításon: az érdeklődőknek egy szakember bemutatta, hogyan készülnek a váltókarok terepasztalra, egy másik szakember a rézmozdonyok készítésébe avatta be a látogatókat, egy horvát kiállító bemutatta, hogyan lehet patinázni a járműveket, míg a Viessmann modellgyártó cég "bütyköldéjében" épületeket lehetett összerakni, továbbá egy szaküzlet is kitelepült, náluk vasútmodellek széles tárházából lehetett válogatni.