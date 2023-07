A március 27. és június 11. között zajló versenyben való részvételhez a Millió lépés mobilapplikációt kellett letölteni. A vállalkozó kedvűek annak segítségével virtuálisan végigjárhatták az Országos Kékkör túraútvonalát, amely érinti az ország legmagasabban fekvő városát, Zircet, így a túrakör csodás látnivalói közül pár ismerős volt a résztvevőknek. A zirci önkormányzat felismerte a program jelentőségét, annak egészséges életmódra és közösségépítésre gyakorolt hatását, ezért felajánlotta, hogy háromszázezer forintos sportszertámogatást biztosít azoknak a zirci iskoláknak, amelyek legalább ötször teljesítik a kijelölt távot.

Az országos felhívásra 2195 oktatási intézmény jelentkezett, hazánk általános- és középiskoláinak mintegy fele. Zircről a Pápai Szakképzési Centrum Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium 22,6, a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 15,24, a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 6,98 alkalommal járta körbe a mintegy 2550 kilométer hosszúságú Országos Kékkört.

Ottó Péter polgármester gratulált igazgatóiknak és okleveleket adott át nekik, természetesen a sportszertámogatást is megkapják az intézmények az önkormányzattól. Bejelentette, hogy a zirci szakképző iskola sorsolás révén bekerült a száz oktatási intézmény közé, amelyek egymillió forinttal gazdagodtak az Aktív Magyarország program felajánlásaként. Vármegyénkben pedig az ötödik legjobb teljesítményt érte el a szakképző. Sikerült több „nagyágyút” is beszervezniük, volt közöttük ultrafutó. Szerveztek iskolai túrákat, gyűjtötték a kilométereket testnevelésórákon, rögzítették az alkalmazásban, és kerti munkával töltött időt is lépésekre váltottak be. Mozogtak és megmozgatták közösségüket: arról beszélgettek, ki mennyi lépést gyűjtött, ki a lépésmilliomos. Közös a sikerük, akárcsak a többi iskolának.