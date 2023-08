A katasztrófavédelem beszámolója szerint a heves esőzés miatt Tapolcán a Vajda János utcában egy családi ház garázsába egy méter magasan csapadékvíz folyt be, a tapolcai tűzoltók szivattyúzták ki azt ki. A Radnóti utcában található társasház garázsában szintén egyméteres víz állt, melyet a Tapolcai Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai szivattyúztak ki.

Balatonfűzfő és Balaton­kenese között használaton kívüli nyílt pályán vasúti sínre dőlt egy fa. A MÁV munkatársainak segítségével a balatonfűzfői hivatásos tűzoltók megszüntették a forgalmi akadályt. Berhidán egy fa dőlt egy személygépkocsira, az autót a péti tűzoltók szabadították ki.

A viharos időjárás miatt 16 esetben vonultak vármegye szerte a tűzoltók fakidőlés miatt, ebből egy esetben távközlési vezeték is elszakadt. Két esetben teljes útzár mellett kellett beavatkozni. A hajnali órákban további hat esetben kaptak riasztás a katasztrófavédelem munkatársai, valamint Balatonalmádi mellett a vasúti sínre dőlt egy nyárfa, a balatonfűzfői tűzoltók tisztították meg a sínpályát.

A vihar okozta károk mellett balesetekhez is vonulniuk kellett. Hétfőn délután három személyautó ütközött össze a 8-as főút és a 8402. számú mellékút kereszteződésénél. Az ajkai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A helyszínen a társszervek is segítséget nyújtottak.

Berhida közelében egy munkagép átszakított egy 400 milliméter átmérőjű földgázvezetéket. A rendőrség közreműködésével a Kögáz szakemberei elzárták a vezetéket és gondoskodtak arról, hogy az érintett szakaszból kiürüljön a gáz.

Tapolca és Zalahaláp között egy gépjármű az árokba borult. Az autóban egy ember utazott. A helyszínen a társ­szervek is jelen voltak. Zalahaláp-Sáska Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai áramtalanították a járművet. A beavatkozás során teljes útzár volt érvényben.