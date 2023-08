„...Hát aztán milyen királyuk van a cinegéknek? – faggattam Gyurka bácsit. – Van annak koronája is? – Van ám, szolgám! Kék koronája, rózsaszín palástja, fehér mellénye, piros csizmája van a cinegekirálynak. De legkönnyebben megismerszik arról, hogy hosszú fekete bársony a szakálla” – ezt olvashatjuk Móra Ferenc Kincskereső kisködmön című ifjúsági regényében, nem is gondolnánk, hogy valóban létezik egy ilyen madár, ez pedig a barkóscinege, melyet ebben az évben az madarának választottak. Megjelenése különleges, főleg a hímeké, kékesszürke fejükön szinte világít narancssárga csőrük, és hosszú, fekete bajuszt viselnek. Farkuk hosszú ezáltal röptük is jellegzetes. Balaton környéki nádasokban előfordulnak, csésze alakú fészkeikben, hallani a csapat kapcsolattartó csilingelő hangjait. A családtagok együtt maradnak, összetartanak, ha valamelyikük bajba kerül, társai nem hagyják ott, hanem próbálnak neki segíteni.

A BTM kutatói, tudósai segítettek cikksorozatunk összeállításában: Kutasi Csaba, Sinigla Mónika, Kovács Attila, Barabás Ádám. Külön írunk hamarosan az év ásványáról, nyersanyagáról és ősmaradványáról.