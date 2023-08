– Nekünk, toborzóknak az elsődleges feladatunk az, hogy az itt, Veszprém vármegyében lévő katonai szervezetekhez megtaláljuk a megfelelő embereket – nyilatkozta a Naplónak Soós Gyula alezredes, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 6. Hadkiegészítő és Toborzó Központ parancsnoka.

– De közben olyan jellegű feladatunk is van, hogy a vármegyében élő munkanélkülieknek, álláskeresőknek is lehetőséget kínáljunk. Most a Magyar Honvédség indított Hódmezővásárhelyen egy olyan jellegű programot, amelyben a Lynx gépjárművekhez szeretnénk megtalálni azokat a hölgyeket és urakat, akik kezelik ezt a harcjárművet, valamint lövész beosztásba kerülnek. Ez egy teljesen új jellegű feladat.

Mint mondta, ezekhez az eszközökhöz másfajta tudás kell, ezért döntött úgy a honvédelmi miniszter, hogy ennek megfelelő juttatást is adnak: a zászlóaljba bekerülő fiatalok az átlagnál magasabb jövedelemmel számolhatnak. Nem mellékesen a Lynx vagy „Hiúz” egy páncélozott gyalogsági harcjármű, amely a világ legmodernebb hadi­technikai eszközeinek egyike. A jármű lövészek szállítására alkalmas, mindemellett különböző feladatokban is részt tud venni.

Az alezredes hangsúlyozta azt is, hogy a program a 18 és 30 év közötti fiatalokat helyezi fókuszba, de természetesen vannak 40 év feletti jelent­kezők is.

Megtudtuk: a programba az jelentkezhet, aki a 18. életévét betöltötte, cselekvőképes, büntetlen előéletű, rendelkezik magyar állampolgársággal, és megvan a minimum nyolc általános iskolai végzettsége. A jogosítvány előnyt jelent, de nem feltétel. Jelentkezni lehet országszerte bármelyik toborzó­irodában vagy a Magyar Honvédség karrieroldalán.

– Aki megfelel minden feltételnek, szeptember 11-én kezdheti meg kiképzését Hódmezővásárhelyen – mondta Soós Gyula alezredes.

– Ez esetben egy speciális bevonulásról van szó, hiszen aki Hódmezővásárhelyre fog menni, azonnal szerződéses katonai szolgálatot köt, és ott helyben az alakulatnál lesz az alapkiképzés és az orvosi vizsgálat is.