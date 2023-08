A műsor az ország első zöld televíziós vetélkedője.

– A mai világunk talán legfontosabb témáit szeretnénk megbeszélni - egy érdekes, izgalmas, hangulatos játék keretében. Leginkább tanácsokat szeretnénk adni, mit tudunk mi magunk is tenni a környezetünkért, az élhetőbb világért, a közös jövőnkért. Azért, hogy a fiataloknak is és aztán a következő generációknak is élhető környezetet adjon a föld. Hogy megálljon a klíma-változás, hogy ne vesszünk el a hulladék hegyekben, hogy az élővilág körülöttünk se sérüljön, hogy még sokáig legyen elegendő vizünk – olvasható a műsor készítőinek ismertetőjében.

A versengő csapatok tehát bebizonyíthatják, hogy mindent tudnak a zöld-ügyekről és méltók a Zöld Gömb - Vertikál Kupa bajnoki címére. A negyedik évadban Pápa városát a Pus Csongor, Ferencz Erik, Csere Ferenc és Péntek Alexandra alkotta négyfős csapat képviseli, akiknek a vetélkedő augusztus 26-ai felvételéig az a feladatuk, hogy minél több lájkot gyűjtsenek a közösségi médiában, hisz az is pluszpontot ér. A televíziós játék negyedik sorozatában 12 kiválóan felkészült középiskolai csapat verseng. A versenynek háromféle feladattípusa van: a legfontosabbak a kvízkérdések, emellett két Activity játék.

A versengők két darab hatcsapatos elődöntős csoportban kezdenek, innen az első három-három helyezett jut be a döntőbe. A pápai diákok ellenfelei a bonyhádi, a miskolci, a salgótarjáni, a szolnoki valamint a szombathelyi iskola tanulói lesznek. Az online verseny már el is kezdődött, a Zöld Gömb műsor felületén lehet lájkolni a pápai iskola csapatát. Segítsünk az acsádysoknak!