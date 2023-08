A bemutatót érdekes beszélgetés előzte meg, ahol Vincze-Bór Viki egyedi ruhatervező és -készítő és Safarcsik Andrienn, az Eco Fashion Hungary egyik alapítója Sebestyén-Tóth Orsolya, az est háziasszonya kérdéseire egyebek mellett elmondta, a legnagyobb érték az, ami már a szekrényünkben van, mert azokból a régi és megunt darabokból egy kis kreativitással, szakmai hozzáértéssel egy vagy több új, ráadásul egyedi darabot lehet elkészíteni. A tapasztalatok szerint ezeket a holmikat az emberek büszkébben és többször viselik, mint a tucatholmikat. – Ne dobd ki, alkoss újat! – javasolták a beszélgetés résztvevői.

Az ügy nemes, szó szerint a bolygó megmentése a cél, hogy ne halmozzunk fel ruhahulladékot, amiből már napjainkban is rengeteg keletkezik. Az is jó megoldás, ha elajándékozzuk a megunt holmit, illetve konténerben helyezzük el, vagy elcseréljük, de hasznos lehet az is, ha állatmenhelyeknek, autószalonoknak ajánljuk fel, a lényeg, hogy ne a szemétbe kerüljön! A világban 92 millió tonna ruhahulladék található, eszerint minden másodpercben megtelik egy teherautó raktere. A becslések szerint az említett hulladék 135 millió tonna lesz 2030-ra, ráadásul a festékanyagok, amiket sok holminál alkalmaznak, kedvezőtlen hatással vannak az egészségre. A ruhák zöme műanyagból készül, melyek 150-200 év alatt bomlanak el. A ruhatemetők Európában is bármikor megjelenhetnek, jelenleg Chilében van a legnagyobb.

Elhangzott továbbá, Áder János korábbi köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke oly módon üdvözli az újrafelhasználást, hogy meghívta Safarcsik Adriennt a témáról szóló podcast-beszélgetésre.