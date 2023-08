Tóth Csaba úgy fogalmazott, hogy a modern korban nincs kőbe vésett törvény, jogszabály, mert az élet folyamatosan változik, és vele együtt az orvosi ügyeleti rendszernek is folyamatosan meg kell újulnia.

Érdemes pár gondolat erejéig visszatekinteni a múltba, annak érdekében hogy megértsük a változásokat.

- A háziorvosi ügyeleti szolgálat a rendszerváltás óta eltelt években már többször átalakult, ezt lesenceistvándi polgármesterségem eddigi 24 éve alatt is tapasztaltam. Az orvosi ügyelettel járó kötelező önkormányzati feladatot a rendszerváltás óta a körzeti orvosok, majd a háziorvosok látják el. Eleinte a saját körzetben, a rendelési idő után lakásukon. Ha valakinek sürgősen orvosra volt szüksége, egyszerűen becsengetett az orvosához, és megkapta az ellátást. Tulajdonképpen minden háziorvos a hét minden napján 24 órában készenlétben volt, ami viszonylag nagy megterhelés volt számukra. Ha jók az emlékeim, 1995-től lépett életbe a hétvégi orvosi ügyelet. Tapolca városnak és a járás többi településének külön-külön szervezett ügyelete volt Tapolcán. Annyiban különbözött az előzőtől, hogy hétvégén már az orvos helyett a központi ügyeletre kellett menni sürgős esetekben. Később, a 2000-es évek elején újabb változáson esett át a szolgáltatás, amely már egész hétre szóló, 24 órás ügyeleti rendszerként működött a városban és a járási településeken külön-külön, egy-egy orvossal. A következő változás az volt, amikor a városi és a város környéki ügyelet az akkori ÁNTSZ működésiengedély- kiadása miatt fuzionált, ami azt eredményezte, hogy Tapolca és a járás többi települései közösen működtették két háziorvos bevonásával az ellátást, létrehozva a Tapolcai Városi és Járási Orvosi Ügyeletet, amelyet a Tapolcai Deák Jenő Kórház irányítása alá helyeztek. Abban az időben, ha valaki felhívta az orvosi ügyeleti számot, az asszisztencia vette fel a telefont, majd az orvos döntötte el, hogy mi a további teendő, behívja a beteget vagy a helyszínre megy hozzá. A tapolcai kórház 2013-ban visszaadta a feladatot az önkormányzatoknak, amelyek intézményt alapítottak a feladatellátás biztosítása érdekében, Balaton-felvidéki Gyermekjóléti és Orvosi Ügyeleti Szolgálat néven. De mindebből semmit nem vett észre a beteg, mert az asszisztencia és az orvosok ugyanazok maradtak. A következő változás akkor történt, amikor a mentőszolgálat diszpécserszolgálata is belépett a feladatellátásba, 2014-ben. Ezek után, ha valaki felhívta az orvosi ügyeletet vagy a 112-es számot, a mentőszolgálat diszpécsere döntötte el, hogy egyből mentőt küld, vagy azt mondja, hogy a beteg fáradjon be az ügyeletre, esetleg kiküldte az ügyeletes autóval az orvost a beteghez. Ez megkönnyítette az ügyeleti asszisztencia és az orvosok helyzetét, és nem volt jelentős hatással az ellátás minőségére.

Szeptember elsejétől újra változik az ellátás rendszere. Az orvosi ügyelet működtetését átveszi az Országos Mentőszolgálat. Az ügyeletet felhívó beteg semmilyen változást nem észlel, mert ugyanaz a diszpécserszolgálat jelentkezik be, amely eddig, és útbaigazítást ad a rászorulónak. Minden indokolt esetben kiküldi a mentőt, egyéb esetben be kell fáradni ugyanarra a helyre, ahová eddig is, a Tapolca Ady Endre utca 1-3. szám alá, az orvosi ügyelet épületébe. A tapolcai és sümegi járás betegei szempontjából az jelenti a változást, hogy délután 16 órától este tíz óráig működik az ügyelet az eddig megszokott formában. Este tíz órát követően, ha szükséges, a mentőautót küldik ki, ha kevésbé sürgős az eset, akkor a keszthelyi kórház sürgősségi osztálya látja el a beteget, vagy másnap a háziorvosához kell fordulnia. A jogszabályi változás miatt a háziorvosoknak már csak havonta két alkalommal kell ügyeletet ellátniuk hat-hat óra időtartamban, délután 16 órától este 22 óráig. Tehát este tíz órától a 112-es telefonszámot kell hívni sürgős esetben. Sajnos az orvoshiány a háziorvosi ellátásban is mutatkozik, amelyet bizonyos esetekben körzetek összevonásával oldanak meg. A jövő szempontjából fontos tény, hogy a háziorvosok átlagos életkora magas, sok esetben már nyugdíjas korban látják el feladataikat. Kormányzati megoldást kellett kidolgozni a betegek biztonságos, szakszerű, gyors és hatékony ellátása érdekében – mondta Tóth Csaba.

Megtudtuk továbbá, hogy ezt a rendszert az ország más területein több mint egy éve tesztelik, és több európai országban évek óta működik. - Mindig minden változik, az ügyelet sem maradhat úgy, mint évekkel ezelőtt, mert elavulttá vált. Lehet, hogy a betegek kényelme most csökken, de az ellátásban nem okoz problémát a változás. Nehéz lesz majd megszokni, hogy csak tíz óráig működik az ügyelet, de az éjszakai ügyelet eddig elenyésző számú sürgősségi esetet látott el, mert a mentőszolgálat eddig is levette az igazán sürgős eseteket az ügyelet válláról. Lényeges még, hogy a tapolcai orvosi ügyeleten egyetlen orvos lesz este tízig, miközben a sümegi orvosi ügyeleti ellátás megszűnik, ezért onnan is Tapolcára kell bejönniük a betegeknek este tízig. Ez nyilván több munkát ad majd az ügyeletet ellátó háziorvosoknak - tette hozzá az elnök.

Beszélt arról is, hogy a háziorvosoknak a jogszabály szerint már csak havonta kétszer hat órás ügyeletet kell adniuk. A délutáni ügyeleti rendszer velük le lesz így fedve, a rendelési és a rendelkezésre állási idő ki lesz töltve.

- Próbáltuk megtartani a 24 órás orvosi ügyeletet, de hiába kerestük a megoldást Tapolca polgármesterével, Dobó Zoltánnal, nem sikerült. Ugyanis a tapolcai és sümegi járási háziorvosok nagy része nem vállal a havi kétszeri hat óránál több ügyeletet. Az orvosok csak kis hányada vállalta volna ezt, de a megoldáshoz kevesen voltak. Érthető, hiszen a háziorvosok jelentős része közel van a hatvanadik életévéhez, egy ilyen felelősségteljes munkát bevállalni nagyon nagy terhelést jelentene számukra. Ezt el kell fogadni. Több szakembert pedig nem tudunk ide helyezni. Az más kérdés, hogy a mentőszolgálat szakembergárdája mennyire van felkészülve erre a helyzetre, de tény, hogy szeptembertől sem áll le az éjszakai ügyeleti rendszer, adott lesz Keszthelyen, csak tudniuk kell a betegeknek, hogy hova forduljanak - szögezte le Tóth Csaba.