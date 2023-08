– Nyaralni vasárnaptól péntek estig szoktam, hogy a hétvége ne legyen benne, mert a paphiány miatt nehéz helyettesítőt találni – mondta el kérdésünkre válaszolva Robi atya. A legtöbben így nevezik a Pápateszér mellett Lovászpatonán, Vanyolán, Nagydémben, Csóton, Bakonytamásiban, Bakonyszentivánon, Pápanyőgéren és Bakonyságon is szolgálatot ellátó plébánost. Primász Gábor Róbert másik beceneve az, hogy bábos pap, mert a gyermekeknek szóló miséken szívesen elővesz figurákat, megszólaltatja azokat a saját hangján, és akár rendezvényeken is, sőt, előfordult, hogy bábozott egy esketésen, amikor bábművészeket adott össze a templomban. Szabadsága alatt szeret olyan helyeket felkeresni, ahol gótikus épületeket, várakat, kicsiny falvakat láthat. Általában magyarországi úticélt szokott választani, azért, hogy ezzel is helyi embereket támogasson arrafelé, amerre épp jár. S hogy hova ment szívesen idén? Borsod-Abaúj-Zemplénben az úgynevezett gótikus úton járt, ahol egybefűzött turisztikai ajánlat látnivalóit látogatta meg paptestvéreivel és munkatársaival. Többek közt Tornaszentandrás és Szalonna templomait keresték fel, kisebbekbe is bekéretőztek, megfigyelték a vallásos festményeket.

A miskolci egyetem kollégiumában szálltak meg és csillagtúraszerűen ellátogattak a környék városaiba, például lanovkáztak Sátoraljaújhelyen, eljutottak Sárospatakra, Szerencsre, Tokajba és Lillafüredre. Füzér várába szintén és icipici falvakba, arrafelé, ahol a Zemplénben alig van út.

Primász Gábor Róbert az észak-kelet-magyarországi nyaralása idején kölcsönadta kalapját és napszemüvegét – egy fotó erejéig – egy út szélén álló napraforgónak. S ennek kapcsán beszélt arról lapunknak, hogy a kikapcsolódást jelenti számára a kert csendje is, a nyugalmat megteremtik neki a teremtett világ ajándékai, amikor a saját veteményesében például gyomlál. Nemrégiben a sárgarépát és a petrezselymet egyelte, és azt kérte az erről készült fotót megosztva közösségi oldalán: "semmi kritika, csak dicséret". Van humora és jó érzés tölti el, ha a termést elajándékozhatja, olyasmit adhat, amiről tudják, honnan van és nem permetezték.