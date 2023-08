Hétköznapokon 16 és 22 óra, hétvégén és ünnepnapokon 8 és 14 óra között hét városban lesz ügyeleti ellátás, de négy helyen hétköznapokon 22 és 8, hétvégén és ünnepnapokon 14 és 8 óra között is lesz ügyelet. Mindent részletesen elmagyarázunk, minden információt közzéteszünk. A legfontosabb, hogy a 1830-as számot megjegyezzék. Ez az új, egységesen hívható telefonszám, ami az alapellátási ügyeleti rendszerhez tartozik. Szakember veszi fel a telefont, ha kell, tanácsot ad és segít eldönteni, mekkora a baj, azt szintén, hogy bemenjünk-e az ügyeletre vagy elég, ha másnap a háziorvosi rendelésen megjelenünk, de ha kell, ügyeleti kocsit küld vagy életveszély esetén mentőt riaszt. Győrfi Pál, az OMSZ szóvivője nyilatkozott lapunknak.

Forrás: OMSZ

– Évszázadokkal ezelőtt a doktor feladatához tartozott, hogy ha éjszaka bekopogtattak hozzá, mert rosszul volt valaki, akkor vette a kabátját, a táskáját és ment, vagy lovaskocsival vitték a beteghez. Erről irodalmi művekből, filmekből vannak ismereteink. A világ azóta sokat változott, már nem elvárható, hogy akár minden éjjel dolgozzon az orvos, mikor nappal a rendelési idejében várnak, számítanak rá többen, szakszerű ellátására. Már az ötvenes években – találtam erről is korabeli újságcikket – a területi tanácsok gondolkodtak az ügyelet megszervezésén, kijelöltek erre alkalmanként egy-egy orvost, hol sebészt, hol belgyógyászt, más szakembert. A városokban már nem volt életszerű, ami falvakban még jó ideig működött, hogy a régi rend szerint bármikor becsöngettek az orvoshoz. A rendszerváltás után az önkormányzatok kötelezettsége lett a háziorvosi ügyelet megoldása. Többféleképp gondoskodtak róla, vagy megállapodtak orvosokkal, hogy váltásokban lássák el ezt a teendőt, vagy cégekkel szerződtek, akik pedig orvosokkal – mondta el Győrfi Pál a tájékoztatását történelmi visszatekintéssel kezdve, ami azért fontos, mert így érthető, miért szoktuk meg ezt a fajta ellátási rendszert, ami külföldön a legtöbb helyen nem, vagy nem így működik.

Országos tekintetben a szervezésileg és szakmailag is vegyes működés miatt kiszámíthatatlanná és fenntarthatatlanná vált az alapellátási ügyeleti rendszer, az elégedett páciensek mellett sok panaszos is volt. Fontos érv a változtatásra, hogy az emelkedő költségek az önkormányzatokat egyre inkább megterhelték. Ezért született a döntés, hogy a betegek érdekében az ügyeleti rendszert az állam az OMSZ-en keresztül működteti, egységesíti és a kiadásokat fedezi. Fokozatos az átállás, aminek a közepén járunk. Februárban Hajdú-Biharban kezdődött el, ahol előtte másfél éves modellprogramban már kipróbálták egy egységes ügyeleti rendszer. Azóta már hat vármegyében bevezették, kilencvenezer beteget elláttak az új rendszerben. A tapasztalatok szerint 16 és 22 óra között szinte mindig háziorvosi problémával keresik meg a páciensek az ügyeletet, 22 órától viszont általában akut, sokszor súlyos tünetek miatt kérnek segítséget. Sok tapasztalatot gyűjtöttek, helyi sajátosságokat is figyelembe vettek, amikor a gondos előkészítés során meghatározták az új struktúrát, amit vármegyénkre vonatkozóan szeptember 1-től bevezetnek – tudtuk meg Győrfi Páltól, aki megjegyezte, hogy ezzel egyidőben élesedik a változás Jász-Nagykun-Szolnokban és Baranyában is.

Vármegyénkben hétköznapokon 16 és 22 óra, hétvégén és ünnepnapokon 8 és 14 óra között hét városban lesz ügyeleti ellátás: Ajkán, Balatonfüreden, Pápán, Tapolcán, Várpalotán, Veszprémben és Zircen. Éjszakánként, hétköznapokon 22 és 8, hétvégén és ünnepnapokon 14 és 8 óra között négy helyen: Ajkán, Balatonfüreden, Pápán és Veszprémben. A pontos helyszíneket közzétesszük a veol.hu-n. A fő változás az, hogy ha úgy érzik, komoly baj van, ne induljanak el sehova. Előbb hívják fel a 1830-at, ahol telefonos tanácsadást biztosítanak, szakember mondja meg, mit tehetünk meg azonnal, segít dönteni, hova menjünk, és ha kell, ügyeleti kocsit, ha életveszélyes állapotról van szó, akkor mentőt küld.

Az ügyeleteken a pácienseknek jellemzően a negyede gyermek – tudtuk meg a szóvivőtől, aki elmondta, hogy mindegyik helyszínen, a járásközponti ügyeleti pontokon gyermekeket is ellátnak, emellett a veszprémi kórházban lesz gyermekügyelet hétköznapokon 16 és 22, hétvégén és ünnepnapokon 8 és 14 óra között. Gyermekek esetében is a 1830-as szám felhívásával érdemes kezdeni az ügyeleti segítségkérést.

Az önkormányzatokat és a háziorvosokat már írásban is tájékoztatta az OMSZ, ahol már folyik utóbbiak csatlakozása a rendszerhez, a korábbinál magasabb díjazás ellenében, jobb körülmények között. A háziorvosoknak az új rendszerben sem kell mentőssé válniuk, de mindenben támogatja őket a mentőszolgálat tapasztalata, ha kell, a bajtársak azonnal segítenek, konzultálhatnak velük. Győrfi Pál hangsúlyozta: egy százalék alatti az ügyeleten a súlyos esetek aránya, kevesebb, mint a háziorvosi rendeléseken. Tájékoztatása szerint az ügyeleteken és az ügyeleti kocsikban orvosokkal vagy mentőtisztekkel, APN szakemberekkel találkozhatunk, utóbbiak magas színvonalú képzésük alapján szinte orvosi kompetenciákkal rendelkeznek.

