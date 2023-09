Megsokszorozódott az elmúlt években a háztartási méretű naperőművek száma, és folyamatosan nő az általuk a hálózatba visszatáplált elektromos energia mennyisége is. A jelentős visszatermelés nyomán fellépő terhelésnövekedés, feszültségingadozás hatással van az ellátásbiztonságra. Az E.ON Hungária Csoport ennek érdekében indította el az úgynevezett Flex.ON projektet, amely innovatív megoldásaival a hálózaton időszakosan jelentkező túlterhelés esetén gyorsan és költséghatékonyan oldja meg a fellépő problémákat.

A Balaton északi régióját ellátó aszófői alállomáson nyáron, főszezonban, az időszakosan megnövekedett terhelést a jelenlegi két transzformátor egyre nehezebben tudta kiszolgálni. Kihívást jelentett a térségben az is, hogy a nyári csúcsidőszak és a téli fogyasztás között a Balaton partján jelentős különbség van, a nyári hónapok fogyasztása – főleg a péntektől vasárnapig terjedő időszakban - újra meg újra rekordokat dönt. Ebben a térségben ugyanakkor egyre több naperőművet is szeretnének telepíteni az ügyfelek, ez viszont nagy terhet ró a villamos hálózatra. Ezt a helyzetet a hálózat bővítésével csak korlátozottan, drágán, és hosszú idő alatt lehet megoldani, az E.ON ugyanakkor gyorsan, innovatívan és rugalmasan talált megoldást a kihívásokra.

A Flex.ON program részeként az E.ON egy 2 MVA teljesítményű, és 2 MWh kapacitású konténeres kivitelű akkumulátoros energiatárolót telepített Aszófőre. A tároló célja, hogy jelentősen csökkentse a transzformátorállomásra – elsősorban a nyári csúcsidőszakban – nehezedő terhelést. A Balaton északi partján a csúcsterhelés a júliusi-augusztusi hétvégéken az idén nyáron a 30 MW-os terhelést is meghaladta, szemben a téli időszak 12 MW-os terheltségével. Ennek a különbségnek a kiegyenlítésében segít a most telepített energiatároló.

Az energiatároló rendszer további előnye, hogy képes mérsékelni a napelemek termelése és a fokozott villamosenergia-felhasználás okozta időszakos helyi feszültségingadozásokat. A tárolóban elhelyezett 150 darab, egyenként 150 kilós akkumulátormodul ezen felül egy digitális platformhoz kapcsolódik, amely képes mérni a hálózat állapotát és felismerni a várhatóan túlterhelt áramhálózati pontokat.

A tárolónak a nyári csúcsidőszakon kívül is fontos szerepet szán az E.ON, hiszen az év többi hónapjában a Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító (MAVIR) felé nyújt kiegyenlítő, tároló, rendszerszintű szolgáltatásokat. Az aszófői energiatároló hozzájárul, hogy a megtermelt és a felhasznált energia minden pillanatban egyensúlyban legyen - olvasható a cég közleményében.