Abonyi János rektorhelyettes a napokban tartott ünnepélyes aláírás alkalmával elmondta: a Pannon Egyetemnek a legfontosabb stratégiai kérdés, miként tudja a közjót szolgálni. Hogyan tud partner lenni a jelen és a jövő társadalmi, gazdasági kihívásainak megoldásaiban, és miként tudja a fenntarthatóságot szolgálni. Hozzátette: a fenntarthatósági célok között az egyik kiemelt feladat a minőségi oktatás, a másik az egészség.

– Támogatjuk azt az elképzelést, hogy a fiataljainkat abban is segítsük, hogy ne csak korszerű tudást kapjanak, hanem ezt a nemes sportot is űzhessék, és fel tudjanak készülni a karrierjükre. De a Pannon Egyetem arra is felkészít, hogy a sportpályafutás utáni karrierjüket is sikeresen menedzseljék – fogalmazott.

A nagy múltú, olimpiai helyezetteket és világbajnokokat nevelő Tapolca Vívóklub történetében ez az első „városon kívüli” megállapodás. Mint ahogy Kovács Balázs, a Tapolca Vívóklub elnöke elmondta: a Pannon Egyetemmel kötött együttműködés során kiemelt cél, hogy a szakközépiskolát befejező vívók ne hagyják el ezt a régiót, vármegyét, hanem maradjanak itt helyben, tanuljanak a Pannon Egyetemen, és vívjanak az egyetemi vívóklub és/vagy a Tapolca Vívóklub égisze alatt. Az együttműködés további tervei között szerepel közös edzőtáborok és versenyek szervezése.

– Az egyetemi sportklubon belül a kezdetektől fogva kiemelt sportág a vívás. Szenior vívóink nemzetközi szinten is komoly eredményeket érnek el, de kiemelt vidéki sportszervezetként feladatunk, hogy a városban, a régióban az utánpótlás tekintetében is biztosítsunk lehetőséget a gyerekeknek, fiataloknak is arra, hogy találjanak egy olyan sportágat, amiben jól érzik magukat, és magas színvonalon készülhetnek. Ehhez sikerült egy olyan partnert találni, amely komoly szakmai háttérrel rendelkezik, és segíti az egyetemi sportklub fejlődését – fogalmazott Szokolik Gergely, a VESC ügyvezető elnöke.

A Pannon Egyetem képzési portfóliójában nem szerepel sportképzés, de a jogelőd intézmény 1949-es alapítása óta nagyon komolyan veszi a sportot. Mint ahogy Csillag Zsolt kancellár elmondta: a VESC nagy vidéki bázisnak számít, 13 szakosztályban több mint 700 sportoló sportol, ez nagy büszkeség az egyetem számára.

– Alapvetően változott meg a felsőoktatási intézmények szerepe az elmúlt 10-20 évben hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt. Nagyon fontos, hogy egy felsőoktatási intézmény színvonalas oktatási és kutatási portfólióval rendelkezzen, de ennél már jóval több dolognak kell megfelelni. Amikor azt szeretnénk, hogy egy középiskolás a Pannon Egyetemet válassza mint továbbtanulási desztináció, akkor a versenyképes diplomán túl azokat a lehetőségeket is meg kell tudni mutatni, amelyek a képzés ideje alatt a hallgatók rendelkezésére állnak. Ebben a sorban ugyanúgy szerepel a lakókörnyezet, mint az elérhető kulturális és sportolási lehetőségek. A már versenyszerűen sportolóknál pedig kihívásként jelentkezik, hogy milyen módon tudja összeegyeztetni a sportolói karrierjét a továbbtanulási szándékával. Mi egészen magas szinten űzött sportteljesítmények mellett is tudjuk biztosítani, hogy a hallgató a tanulmányaival jó ütemben haladjon, erre az egyik legaktuálisabb példa Rasovszky Kristóf olimpiai ezüstérmes, világ- és Európa-bajnok úszó, villamosmérnök-hallgató – fogalmazott a kancellár.