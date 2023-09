A főegyházmegye főpásztora azt mondta: az egyház feladata az evangélium hirdetése, és ennek egyik intézményes formája az óvodai és iskolai nevelés. Hozzátette, az érsekségnek az is feladata, hogy biztosítsa azon szülők számára a lehetőséget, akik szeretnék gyermeküket katolikus intézménybe járatni. Hévízen volt erre szülői igény, és a város is nyitottnak mutatkozott.

– A nevelésben egyértelműbben tudunk olyan értéket képviselni, ami fontos a család számára és erőt ad – jelentette ki társlapunknak, a Zalai Hírlapnak Udvardy György. – Ez a szülők számára egyfajta biztonságot jelent. Külön köszönöm nekik az együttműködést: az érthető és teljesen jogos kérdéseik mellett a részükről is abszolút támogató és együttműködő hozzáállást tapasztaltunk, s ugyanez jellemezte az önkormányzatot is.

A főpásztor kiemelte, reméli, a most megkezdett közös munka hosszú távra szól, és a szülők teljes megelégedésére szolgál. Udvardy György úgy fogalmazott: a törvényeket, előírásokat ugyanúgy betartják, mint egy állami intézményben, ám a nevelési munkában hangsúlyosabban megjelennek majd a hit értékei.

Papp Gábor, Hévíz polgármestere felidézte: a Veszprémi Főegyházmegye kezdeményezését a képviselő-testület áprilisi ülésén fogadta el, az öt évre szóló vagyonkezelési és köznevelési szerződést május 12-én írták alá. Leszögezte: a fenntartóváltás az óvoda mindennapi életében nem jelent változást.

– A végső döntést a gyermekek szülei hozták meg, hiszen szavazniuk kellett, hogy a fenntartóváltást elfogadják-e – emlékeztetett a városvezető. – Az édesapák és édesanyák több mint 70 százaléka igent mondott erre, nagyjából 10–12 százalék nem vett részt a voksolásban, és körülbelül ugyanennyien voksoltak nemmel.

Az óvoda szeptember elseje óta is teljes létszámmal működik, így a váltás sikeres volt, tette hozzá a polgármester. Papp Gábor hangsúlyozta: olyan partnerre sikerült lelniük, amely a gyermekek számára pluszt ad és biztos pontot jelent.

Emlékeztetett: a szerződés egyelőre öt esztendőre szól, de a várható jó tapasztalatok alapján meghosszabbítható.