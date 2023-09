– A tavaszi ültetés után nagy esőket kaptunk, többször is. Akkor érték a területeket, amikor a krumplinak még nem voltak levelei, így összetömődött a talaj, nem védték azt bokrok és ez most a szedésnél gondot jelent. A tavaszi csapadék ugyanakkor jó minőségű termést biztosít, a nyár közepe, vége már hiányos volt ebből a szempontból, az őszi szárazság pedig a termés mennyiségére nyomta rá a bélyegét több helyen – mondta el Hoffer Ervin zirci burgonyatermesztő a krumplikombájn mellett. Vár az elindításával, tolódik a betakarítás. Hosszú vonalak, bakhátak sorakoznak Szarvaskúton a földjén, alattuk a gumók. Örülne egy nagyobb esőnek, nem bánná, ha minél többen esőtáncot kezdenének járni a környéken, de persze komolyabb dolgokról is beszélgettünk vele.

Hoffer Ervin a hagyományos fajtákat nem hagyja el, ezekre van kereslet, leginkább a desiree-re, az agriára, a balatoni rózsára. Tavaly 240 forintért adta a krumpli kilóját, idén háromszázba kerül nála, de így is kapós. Nem sokallják ezt az árat a vevői se, mert még mindig az egyik legolcsóbb alapélelmiszerünk a burgonya. A Bakonyban termett ráadásul nemcsak finom, hanem jól eltartható, tárolható is. A zirci gazda egyelőre a krumplitermése negyedét takarította be saját területeiről. Megemlítette, hogy a szakma hollandiai nagy börzéjére készül feleségével, akivel együtt dolgozik, a vetőburgonya értékesítésében is. Mindig kísérleteznek újabb fajtákkal, amik szebbek, korszerűbbek, ugyanakkor finomak, a legfontosabb pedig az, hogy szeretik-e a Bakonyt. A krumpli egyébként kedveli a hűvösebb klímát.