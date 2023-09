Ahogy a Magyar Nemzet írja, a meghitt hangulatú megemlékezésen Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója, illetve Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas színművész, a József Attila Színház igazgatója mondott beszédet. A síremléket Kiss-Rigó László szeged–csanádi megyéspüspök áldotta meg.

Móczár Gábor kiemelte: a Kerényi Imréhez hasonló szellemi óriásokra ma is szükség van.

− Különösen most, amikor Nyugaton még számunkra egyértelműnek hitt dolgok is megkérdőjeleződnek. Elmosódnak a határok férfi és nő között, jó és rossz között, elmosódnak a határok kultúrák között. Kellenek az olyan kapaszkodók, mint Kerényi Imre személye és munkássága, az egyértelmű, határozott iránymutatások, a zsinórmértékek. Színházi rendezőként, íróként és politikusként sem ismert megalkuvást... Vannak az életben megkérdőjelezhetetlen dolgok. Mint mondta, ilyen megkérdőjelezhetetlen tény egyebek közt az, hogy Európa megmaradása a nemzetek megmaradásán múlik, és hogy Európa megmaradását a keresztény világnézet alapjaira épített felelős politika biztosítja − mondta a főigazgató, hozzátéve, hogy szerinte vitathatatlan, hogy Magyarország nem sodródhat bele Európa fizikai és szellemi belső és külső határainak elmosásába. – Ezért is kötelességünk Kerényi Imre kulturális és politikai hagyatékának felelős megőrzése, emlékének ápolása.

Nemcsák Károly beszédében arra mutatott rá, nagyban függ az a belső erőtől és a szakmai felkészültségtől, hogy mindennapi kihívásokra, milyen válaszokat tudunk adni. Mindezekre Kerényi Imre saját tartásával és erejével folyamatosan például szolgált, fogalmazott Nemcsák, majd Szép Ernő Imádság című versével zárta gondolatait, amelyet Rusz Milán Jászai Mari-díjas színművész, rendező, író, a Magyarországi Szerb Színház ügyvezető igazgatójának közreműködésével adott elő.

Kerényi Imre

Az 1943. szeptember 28-án Csopakon született Kerényi Imre 1978-1980 között a Szolnoki Szigligeti Színház igazgató-főrendezője volt. 1980-1983 között a Népszínház, 1983-1989 között a Nemzeti Színház rendezőjeként tevékenykedett. 1989-től 2004-ig a Madách Színházban igazgatóként és művészeti vezetőként irányította a szakmai munkát. 1968 és 2010 között tanított a Színház- és Filmművészeti Főiskolán (2000-től Egyetem), 1988-ban egyetemi tanárrá nevezték ki. A 2000-es évek elejétől jobboldali értékeket valló nyilatkozataival tűnt ki. 2011 májusától haláláig miniszterelnöki megbízottként dolgozott a hivatalban levő Orbán-kormányokban. 2002-ben Kossuth-díjjal tüntették ki.