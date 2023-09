Magyar nyelv és irodalom–könyvtár szakos középiskolai tanár, író, költő, publicista, újságíró – jelentős közszereplő, kitüntették egyebek mellett a veszprémi Ranolder-díjjal, Pro Meritis emlékéremmel, a Brusznyai-díjjal, a Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel, a Dr. Borsi Lőrinc-emlékplakettel, és talán amiért széles körben a leghíresebb, gyorsíró világbajnok, több mint 20 évig a világ legjobb gyorsírói között tartották számon a műsor vendégét, Kanyár Erikát.

A beszélgetés során kiderül, Erikát kicsit bosszantja, hogy az interjúk során mindenkit szinte csak az említett világbajnoki cím érdekel, holott rengeteg olyan témáról is szó eshetne, amit éppen olyan nagy becsben tart, mint a világelsőséget. Ennek ellenére ezúttal is a gyorsíró múltjáról volt szó először - Erika talán az egyetlen, aki úgy világbajnok, hogy egy tanítványa is felért a csúcsra, minthogy Rodbenbücher Katalin többszörös magyar bajnok, kétszeres ifjúsági világbajnok. Életének egy másik nagyon fontos része, hogy író, költő, publicista, újságíró; nagyon sok kiadvány fűződik a nevéhez; a rendszerváltozás idején neves politikai személyiségekkel, művészekkel készített interjúkat. Emellett komoly szerepet játszik a veszprémi közéletben – tiszteletbeli elnöke a Laczkó Dezső Pedagógus Nyugdíjas Klubnak, alelnöke a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Veszprém Megyei Tagozatnak, alapító tagja a Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesületnek.