A négy épületegységből álló iskola elektromos rendszere elavult, így a felújítás már igencsak szükségessé vált az elmúlt években. A probléma a fenntartó Balatonfüredi Tankerületi Központ előtt is ismert volt, így a fejlesztés előirányozása érdekében nyújtott be pályázatot az Emberi Erőforrás Operatív Program részeként. Az állami fenntartású köznevelési intézmények elektromos rendszerének megújítása című felhívásra beadott pályázat végül 43 millió 582 ezer forintot biztosított a projektre. Ezáltal megújulhatott az iskola főépületének elektromos hálózata. A fejlesztés magába foglalta az új elektromos hálózat kiépítését, az elosztó berendezésekkel együtt, új áramvételezési helyeket alakítottak ki, megújult a világítás és természetesen a kapcsolókat is lecserélték.

Navracsics Tibor területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős miniszter úgy fogalmazott beszéde elején, hogy ma Csabrendeken az iskolában egy összefogás eredményét ünnepelhetik a résztvevők. - A mögöttem lévő új játszótér és az iskola megújulása egy olyan összefogás eredménye, amelyből mindenki kivette a részét, aki érdekelt a sikeres jövőbeni Magyarországban. Mindenki egy közös cél érdekében dolgozott, azért, hogy a ma gyermekei a jövő boldog polgárai legyenek, akik magasabb életszínvonalon, gazdagabb életet élhetnek.

Fotó: Szijártó János/Napló

Fenyvesi Zoltán tankerületi igazgató úgy fogalmazott, fenntartóként arra törekedtek, hogy minden intézményük a lehető legjobb körülmények között kezdhesse meg a tanévet. Csabrendeken ehhez az említett fejlesztések szükségeltettek.

Molnár László polgármester hozzátette, hogy a már látott, kipróbált, s átvett elektromos rendszer valóban minden igényt kielégít, ahogy mondta, jobb nem is lehetne. A Gősi Zoltán igazgató vezette iskola négy épületegységből áll, ebből az egyik az úgynevezett forfaépület, amelynek lassan lejár az ideje, így már tervezik az új szárny kialakítását, egy következő fejlesztési ütemben.