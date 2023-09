Az okostelefon kifejezés mára a mindennapok része lett, a kereskedők hirdetései egymással versengve kínálják a jobbnál jobb ajánlatokat. Minden valamire való szolgáltató rendelkezik már mobilapplikációval, amely különböző kedvezményeket, akciókat kínál a felhasználók számára. De a hivatalos ügyintézés is egyre jobban áttevődik a digitális térbe, ahova a belépés kulcsa szintén az okostelefon. Banki ügyeinket is intézhetjük, de a sport, a szórakozás, a tanulás is elérhető. Azonban ennek ellenére maga az okostelefon megnevezés teljes tévút, hiszen az eszköz csupán a világháló segítségével képes ellátni az ,,okos"-nak hívott funkciókat. Ráadásul számos, több ízben halállal végződő balesetet is okozott a nem megfelelő időben és helyen történő használata.