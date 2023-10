Rokonságon, baráti körön belül működik a használt, feleslegessé vált holmik csereberéje, ezt terjeszti ki városi, városrészi szintre az úgynevezett swop box megoldás. Ilyen csereberepontot hozott létre a VKSZ Zrt., éppen a veszprémi csomagolásmentes bolt közelében, azaz a Cholnoky Jenő utca és a Budapest út kereszteződéséhez egészen közel. Így a boltot működtető Boglárka – akinek fontos a környezetvédelem és már sokat tett e téren önkéntesként, közösségi összefogásokat ösztönözve –, segíthet az új lehetőség megfelelő használatában.

Fotó: olvasó

Egy fedett, de nyitott helyet képzeljünk el, ide vihetjük, itt hagyhatjuk, amire már nincs szükségünk és itt találhatunk magunknak olyasmit, ami éppen kell. Szabadon használható erre ez a tárolóhely. A polcaira kerültek már könyvek, bögrék, esernyő is. Már használják a veszprémiek, a céljának megfelelően. Fontos, hogy ez így is maradjon, csak olyasmi kerüljön ide, ami nem hulladék. A természet, a saját életkörülményeink védelmét így szolgálhatjuk, azzal, hogy minél tovább körforgásban tartjuk tárgyainkat és nem kerülnek gyorsan a szemétbe, ezáltal pedig ritkábban kell új holmikat vennünk. Gondolnunk kell erre, mert a környezet károsítása és az alapanyagkészletek fogyása is fenyegető bolygónkon.