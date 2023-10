Az erdőgazdálkodási munkák veszélyeztethetik az erdőlátogatók testi épségét. Az érintett területrészre a balesetek megelőzése érdekében tilos lesz belépni – erre tábla is felhívja a figyelmet. A korlátozás a turistaút, a tanösvény és tornapálya érintett szakaszaira is érvényes, valamint időszakosan a Gizella királyné kilátó, a Rovaniemi lépcső, a kutyafuttató, a játszótér és focipálya használata is korlátozott lehet.

A fakitermelés az utak, nyiladékok és gyalogösvények, valamint a közjóléti berendezések dőléstávolságon belüli környezetét érinti. A cél, hogy az elpusztult vagy erősen lombvesztett egyedeket eltávolítsák, megelőzve a baleseteket. A kidőlő száraz fák, a lehulló száraz ágak könnyen balesetet okozhatnak. A parkerdő jelentős része nagymértékben tűzveszélyes a feketefenyő túlsúlya miatt. Aszályos időszakban ez fokozott, emiatt az utak mentén eltávolítják azokat az egyedeket is, amelyek egy esetleges erdőtűz során akadályoznák a tűzoltóegységek felvonulását. A főbejárat és a kutyafuttató között, valamint a parkerdő nyugati szélen lévő soros ültetésű fenyves erdőrész túlságosan sűrű, ezért csökkentik a tőszámot is.

A fakitermelést döntően többműveletes fakitermelő géppel végzik, amely a fa kidöntését követően elvégzi a darabolást és gallyazást. A csak gyalogosan járható ösvények mentén kézi motorfűrésszel dolgoznak. A darabolt faanyag és a koronarészek összegyűjtését, rakodóra szállítását erdészeti kihordó gép végzi, a faanyagot tehergépkocsikkal, a máglyákba rakott koronarészeket leaprítva szállítják el. A folyamat a termelés során megsérült lombos faegyedek visszavágásával, ágnyesésével ér véget.

A fenyőállományok spontán átalakulása folyamatos, az alsó és újulati szintben mindenütt jelen vannak a termőhelynek megfelelő őshonos lombos fafajok egyedei. A fakitermelés révén ezek növőtere nő, a többlettápanyag és a fény hatására fokozott növekedésnek indulnak. Az erdő fennmaradása és fejlődése biztosított. Kérik a kirándulók türelmét, megértését.