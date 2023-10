Táborosi László, Uzsa polgármestere köszöntőjében arról beszélt, hogy az idősek világnapja kiváló alkalom arra, hogy átértékelje mindenki az e korosztály képviselőire fordított figyelmet, törődést.

- Sajnos a mai zűrzavaros időszak nem igazán kedvez az emberi kapcsolatok ápolásának. Pedig fontos, emiatt vált fontosabbá az egymás iránti figyelem, gondoskodás, főleg az idősebb, szépkorú társaink felé, hiszen ők már megszokták ezt. A község önkormányzata próbál mindent megtenni, éreztetni ezzel a korosztállyal, hogy tagjai fontosak számunkra, számítunk rájuk és ők is számíthatnak ránk - mondta a polgármester.

Kálmán Béla, a Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Egyesülete elnöke elmondta, hogy az emberi életet a négy évszakhoz vagy egy fához is hasonlíthatjuk. - Először egy kis magonc, cseperedve csemete, majd sudár lesz a termete. Zöld leveleket, termést hoz. Aztán lehullatja sárga leveleit, majd téli álmot alszik. Ősz van a természetben és az életutunkban is. Ilyentájt még bőven simogat mindenkit a napsugár, ebben az időszakban van a betakarítás ideje. Nehézségek közepette felnevelték és útjára engedték gyermekeiket, most unokáik életét egyengetik türelemmel, alázattal. De az életnek vannak nehézségei. Már nem tudnak olyan könnyedén mozogni, sokat kell költeni gyógyszerekre. Lehet, hogy fiatalon az élet lehetőségeivel pazarlóan bántak, de a tapasztalatok idővel bölcsességgé nemesedtek - mondta az elnök és azt kívánta az időseknek, hogy problémáik ellenére is élvezzék a család szeretetét, az élet minden pillanatát.

Dobó Zoltán, Tapolca polgármestere köszöntőjében a figyelem fontosságát helyezte előtérbe.

- Jól tudjuk, hogy aki nem ismeri a múltját, az nem találja jelenét és nincs jövője. Egy egészséges társadalomban, családban fontos, hogy az unoka végig nézze, ahogy a szülei megöregszenek, végig kísérje nagyszüleit is jóban és rosszban. Épp ennyire fontos, hogy a nagyszülő is végig kísérje az unoka minden lépését, igazgassa azt saját gyermekein keresztül. A társadalmi együttműködés, a tapasztalatok átadása, értékek megőrzése nem lehet csak egy generáció sajátja. Akkor fog működni a társadalom és akkor érezzük jól magunkat benne, ha még a hetven, nyolcvan éveseknek, és az a felettieknek is van dolguk és a társadalom számára fontos küldetésük. Ez nem más, mint a felnövekvő generációnak való példamutatás a saját példákon és a megszerzett élettapasztalatokon keresztül - mondta a polgármester.

Demeter Ferenc, a Nyugdíjasok Megyei Szövetsége elnöke vallotta, hogy mindig örömmel érkezik a Tapolca környéki idősek közé. - Ez egy nagyon jól összetartó közösség, a megyében a legjobbak között van ezzel és hogy ápolja a hagyományokat. Köszönöm a fellépéseket, amelyekkel az egyes országos rendezvényeket színesítik. A tapolcaiak sok sikert aratnak. Mindig büszkék vagyunk, amikor egy-egy országos eseményen felkonferálják a Veszprém vármegyeieket. Sosem vallottunk még kudarcot. Köszönet Uzsának a segítségért, hogy itt közösségi életet tudunk élni, együtt örülhetünk. Köszönet az aktivistáknak, akik a klubok, egyesületek mozgató rugói. Mert mindenki önkéntesként dolgozik, nem kapunk semmit. De nekünk az értéket a jó szó jelenti és az, ha látjuk, hogy jól érzik magukat a csoportokban az idősek. Őrizzétek hát az egyesületeket, klubokat, mert ezekre a mai nehéz időkben nagy szükség - mondta az elnök és oklevéllel köszönte meg Szi Benedek Józsefné, az uzsai klub vezetője és Molnár Tiborné a lesenceistvándi klub vezetője évtizedek óta tartó kimagasló munkáját.

Az ünnepségen köszöntötték a nyolcvanéves Bajzák Istvánnét, Gergely Józsefnét, Kocsis Lászlónét, Kalmár Lajost, Papp Mihálynét, Polgár Jánost. A 85 éves Gombor Józsefnét, Körmendi Lajosnét, Kutasi Józsefnét, valamint a 90 esztendős Kajdi Gyulánét.

Az esten a Csobánc Népdalkör és a Batsányi Táncegyüttes adott műsort, majd Domján Tamás szórakoztatta az időseket, akik együtt vacsoráztak késő estig.