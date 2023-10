Balogh Edina színész, a rendezvény háziasszonya köszöntője után Győrffy Balázs, a NAK-elnök, védnök méltatta a Balaton-régió értékeit, illetve azt, hogy a nyári főszezonon kívül is különleges turisztikai kínálattal rukkolnak ki, amilyen a mostani. Kiemelte, a finom kolbásznak meghatározó szerepe van a magyar gasztronómiában, de nem mindegy, hogyan készítjük el, így az ízesítés, a fűszerezés nagyon lényeges. Győrffy Balázs szerint örvendetes, hogy sok fiatal és gyermek is eljött a fesztiválra, így megismerkedhetnek a tradicionális magyar ételekkel.

Kemény verseny zajlott

Fotó: Kovács Erika

Hebling Zsolt, Alsóörs polgármestere kiemelte, összhangban a helyi Balaton Riviéra Turisztikai Egyesülettel, úgy gondolják, hogy a nyári főszezon mellé kitűnő programokkal célszerű tenni újabbakat is, mint a mostani, mely tavaly ősszel robbant be a balatoni programok közé. Ezúttal is kitűnő hangulatban a kolbásztöltés és -sütés mellett sztárfellépők, finom borok és pálinkák, kézműves kirakodók, őstermelők várják az érdeklődőket, akik adományozhatnak is például iskolának, óvodának, mert képviselőik szintén eljöttek, finomságokat kínálnak.