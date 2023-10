A szolgáltató arculatára átalakított mozdonyok közel azonos kivitelűek a hazai vasutakon közlekedő 470-es sorozatú Siemens Taurus mozdonyokkal, amelyből a MÁV-START flottájában tíz, a GYSEV-nél pedig öt teljesít szolgálatot. A Siemens EuroSprinter mozdonycsalád ES64U2 V7 típusú, 6400 kilowatt teljesítményű, kétáramrendszerű vontatójárművei rendelkeznek a nagy sebességű közlekedés egyik legkorszerűbb vonatbefolyásoló rendszerével, az ETCS járműfedélzeti berendezéssel is. A mozdonyok belföldön 160 kilométer per órás sebességgel közlekedhetnek majd ott, ahol a pálya állapota azt lehetővé teszi, de közlekedési engedéllyel rendelkeznek Németországban, Ausztriában, Romániában, Horvátországban és Szerbiában is.

A bérelt mozdonyok egy része kiválthatja az elöregedett V43-es típusú, 120 kilométer per órás maximális sebességű vontató járműveket, ez energiaköltség-megtakarítást is eredményez. Azon kívül, hogy a mozdonyok megfelelnek a fenntarthatósági és modernizálási törekvéseknek, az ergonómia követelményeinek is eleget tesznek. A mozdonyvezetők kényelmes, biztonságos munkakörnyezetben teljesíthetik az akár több száz kilométeres szolgálataikat.