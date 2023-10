Nagy-Vargha Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára a belvárosi helyszínen köszöntötte a megjelenteket.

– A tábor a cserkészet legvidámabb része, hiszen Isten ege alatt a természetben a saját magatok által épített kis vászonotthonotokban saját magatoknak főztök, saját magatokat látjátok el, és közben felfedezitek a természetet, a környezeteteket, ez pedig olyan egészségessé és boldoggá tesz benneteket, amit máshol nem tudtok megkapni – mutatott rá. – Hálásak lehetünk azért, hogy olyan értékeket adtok át a fiataljainknak, a gyermekeinknek, amelyek a legfontosabbak a mai világban. Ilyen az, hogy szeressétek egymást, a természetet, legyetek egyenesek, felelősségtudatosak, és segítsetek ott, ahol tudtok – emelte ki Nagy-Vargha Zsófia. Hozzátette, a cserkészetnek és a fiatalokért felelős szakterületnek sok más közös célja és ügye van. Ilyen a magyarságtudat átadása is.

– Az elmúlt két hét nem telt könnyen, ugyanis minden várakozásunkat felülmúlva a jelentkezők száma az egekbe ugrott az utolsó pillanatban, és ezért nagy rugalmasságra volt szükség ahhoz, hogy ezt kezelni tudjuk – ezt már Kovács Adorján, a Magyar Cserkészszövetség országos elnöke mondta megnyitójában. – 110 évvel ezelőtt, amikor megalakult a szövetség, nem hiszem, hogy bárki is arra számított volna, hogy ez ilyen hosszú ideig fent fog maradni. A szervezetet a több mint egy évszázad alatt kétszer is betiltották, ám most mégis itt vagyunk, és tesszük a dolgunkat – húzta alá az országos elnök.