Kontrát Károly országgyűlési képviselő köszöntőjében nagyon fontos beruházásnak nevezte az ipari parkot, amely segíti a városüzemeltetést is. – A városnak gyönyörű, gondozott, ápolt közterületei vannak, kitűnőek a szolgáltatások, maradéktalanul ellátja feladatát a település üzemeltetéséért felelős Probio Zrt. - fogalmazott a képviselő, aki méltatta a város fejlődését, a nemrég átadott Kongresszusi Központot.

- Balatonfüreden meghatározó a turizmus, de az egész éves munkahelyekhez több lábon kell állni, ilyen az ipari tevékenység - vélekedett Bóka István polgármester, aki az ipari park kapcsán köszönettel szólt mások mellett a kormányzat, Kontrát Károly, a képviselő-testület és az Európai Unió támogatásáról, segítségéről.

Mint ismert, az egykori szeméttelep helyén, az Aszófői út mentén épült új ipari parkban hét nagyobb, közművesített telket alakítottak ki, hogy az ide települő vállalkozások új munkahelyeket hozzanak létre. A 14 hektáros területen a komplex fejlesztés több új épületet is magába foglal, ezekbe költözött például a Fürdő utcából a Probio Zrt. kertészeti és köztisztasági részlege, a fizikai dolgozók és a teljes géppark, valamint itt parkolnak a hulladékszállító járművek is. A beruházás helyszíne távolabb esik a lakóövezettől, ezért a fürediek számára szinte láthatatlanok voltak az ott folyó munkálatok, ugyanakkor az ipari park fontos mérföldkő a város életében.

A támogatásnak köszönhetően az ipari parkban elkészült egy hétszáz négyzetméteres csarnoképület. Ebben raktárhelyiségek, öltözővel és mellékhelyiséggel ellátott szociális blokkok és irodák is találhatók. Itt működik továbbá minden, ami a köztisztasági, parkfenntartási feladatokkal kapcsolatos. A dolgozók kulturált helyen tudnak öltözni és tisztálkodni a kényelmes, nagy alapterületű épületben, ahol egy étkezőt is kialakítottak a számukra. A járművek tisztítására egy nagy autómosót létesítettek, és van egy műhely is, ahol az esetleges javításokat tudják elvégezni. Épült emellett egy háromszáz négyzetméteres tároló, amiben az a biomasszakazán kapott helyet, ami az igazgatási épület fűtését biztosítja. Az épület raktározási funkciót is ellát, itt kapott helyet a só- és zúzaléktároló, tehát a téli síkosságmentesítéshez szükséges anyagokat is itt tárolják. Az épületek szomszédságában új parkolókat alakítottak ki a személyautók és a Probio Zrt. járművei számára.