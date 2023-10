A hirtelen szívmegállás bárkivel, bárhol megtörténhet. Az azonnali kezelés létfontosságú, hiszen az áldozat túlélési esélyei kezelés nélkül percről percre drasztikusan romlanak. Éppen ezért olyan fontosak a defibrillátorok. A svájci cég által gyártott eszközt felnőtt és gyermek elektródával is ellátták, baj esetén egyértelmű hangutasításokkal vezeti végig a segélynyújtót a vészhelyzeti ellátás során.

Mezei Csaba, az akadémia szakmai vezetője bízott abban, hogy a készüléket soha nem kell majd használniuk.

- Régóta terveink között szerepelt egy ilyen defibrillátor vásárlása, ám anyagi okok miatt ezidáig erre nem volt lehetőségünk, az önkormányzat Humánerőforrás Bizottsága által megítélt sporttámogatásból most viszont tudtunk egyet vásárolni, ezúton is köszönjük a hozzájárulást. Tudomásom szerint cselgáncs versenyen és edzésen nem kellett még soha újraélesztő készüléket használni, de még a lehetőségét is szeretnénk elkerülni annak, hogy tragédia történjen, ezért döntöttünk a vásárlás mellett. Fontos, hogy megfelelő módon tudjuk használni a szerkezetet, ezért kértük szakember segítségét. Erikát minden évben legalább egy alkalommal meghívjuk hozzánk, edzőtáborokban is szokott előadást tartani annak érdekében, hogy ha baj történne, mindenki tudja, hogy mi a teendő – tudtuk meg a szakmai vezetőtől, aki hozzátette, három növendékük, Mezei Dorina, Ősz Regina és Kampel Eszter hamarosan a formagyakorlat világbajnokságra utazik Abu-Dhabiba.