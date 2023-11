Számok és érdekességek az útépítés kapcsán

A projekt jelentőségét mutatja, teszik hozzá a beszámolóban, hogy „összesen 3 613 822 m3 földanyagot mozgattak meg, több mint 110 000 m3 betont, és több mint 141 000 m3 aszfaltot építettek be a szakemberek. Emellett a beruházáshoz felhasználtak mintegy 150 kilométernyi szalagkorlátot és 71 kilométernyi vadvédő kerítést is. A projekt érintett szakaszán a zöldövezet növelése érdekében 2024. áprilisig 9900 fát és 207.131 cserjét is telepítenek”.

Oldalunkon mi is beszámoltunk arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János építési és közlekedési miniszter elsők között vették igénybe a 83-as út Győr és Pápa között átadott 36 kilométer hosszú szakaszát. Mint írtuk, ez 2023 legnagyobb infrastrukturális beruházása Magyarországon. Az új 2x2 sávos főút Pápa és Győr közötti szakasza regionális folyosóként köti össze a térség városait, a külön szintű csomópontok építésével dinamikusabbá és biztonságosabbá válik az utazás. Korábban a Győr-Pápa közötti távolság megtételéhez átlagosan 50-60 percre volt szükség, az új főút megépítésével ez az idő a felére csökken.