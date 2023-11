Ovádi Péter országgyűlési képviselő az egyesület megalakulásától fogva segíti a szervezet munkáját. – Annak idején Molnár Roland elnök álmodta meg ezt az egyesületet, és nemcsak megálmodta, hanem életre is hívta, miközben egyre több embert tudott maga mellé állítani – mutatott rá. – Kellett hozzá a szorgalma és a kitartása, hiszen nem könnyű munkát vett a hátára. Amikor azt mondjuk, hogy Veszprémben jól érezzük magunkat, és büszkék vagyunk a városunkra, akkor biztos, hogy meg kell említenünk ezt az egyesületet is – fogalmazott. Ovádi Péter ugyanakkor a jótékonysági bál mellett kiemelte azt a sok-sok akciót is, amiben részt vesz az egyesület, amely minden lehetőséget megragad arra, hogy a hátrányos helyzetű gyerekeket megsegítse.

– Az egyesület életében ez egy meghatározó évforduló, hiszen 15 éve alakult meg az egyesület – fogalmazott Molnár Roland elnök az eseményen. – Amit annak idején elkezdtünk, társadalmi szerepvállalásként tettük, csapatmunkában – húzta alá.

November 11-én, szombaton ennek szellemében 15 hátrányos helyzetű tanulót segít meg az egyesület. A gálán más mellett színvonalas műsorral, tombolával és jótékonysági árveréssel is készül a másfél évtizede alakult Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesület.

Váradiné Sziklai Erika alelnök azt emelte ki: az egyesület elnöke az, aki 15 éve szíve, motorja közösségüknek. – A cél érdekében együtt tartja az egyesületet, és irányítja azt – mondta, és hozzátette: a bál egy kicsit az ünneplésről szól, meg a közös beszélgetésekről, kikapcsolódásról, ahol kötetlenül tudnak találkozni azokkal a támogatókkal, akik évek óta vagy újonnan álltak melléjük.