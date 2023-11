Irányi László igazgató elmondta, a jubileumi rendezvények hamarosan elstartolnak az iskolában, mindjárt egy december 2-ai öregfiúk focitornával, ahová egykori iparis diákok jelentkezését várják.

– A hagyományos Ipari bál az utóbbi tíz évben sajnos kicsit elsikkadt, a szalagavatóból ünnepi műsor lett, ahol gyakorlatilag a szalagtűzésen kívül igazából nem volt más program. Mivel ebben a tanévben sem lesz szalagavató és ballagás, hiszen a képzési forma szerint a mostani 12. évfolyamunk csak jövőre fog végezni, ezért úgy gondoltuk, hogy hagyományőrző jelleggel a szalagavató helyett megpróbáljuk feleleveníteni az iskolabált, ahová a kedves szülőket éppúgy várjuk, mint az egykori diákokat – mondta az igazgató.

A bál időpontja február 17-e, szombat. Megtudtuk, az egész jubileum csúcspontja a március 18-22. közötti hét.

– Az iskolában fut egy Selye János természettudományos laborpályázat, aminek kapcsán szeretnénk majd természettudományos konferenciát rendezni azoknak a diákoknak, és iskoláknak a részvételével, akik ehhez csatlakoztak. Több iskola más tankerületekből is bekapcsolódott ebbe a pályázatba, sőt egy olasz partneriskola is, akiket szeretnénk meghívni. Ide kapcsolódna majd a szakmák délelőttje is, ami azt jelenti, hogy egy tanítás nélküli munkanapot tartanánk, ahol a fiatalok megismerhetnék egymás szakmáját. A gépész fiúk bemennének a kisgyermekgondozó tanterembe, és kipróbálnák, hogy ott mi történik, és persze a vegyészek is megnézhetnék, hogy mit csinálnak az infósok, vagy a mechatronikusok, hogy mivel foglalkozik egy környezetvédő – részletezte az igazgató.

A jubileumi nap március 20-a, szerda lenne, amikor a három programot rendeznék meg, benne egy beszélgetős fórummal egykori és jelenlegi diákok között, míg délután az Ipari napja rendezvény lenne.

– Itt külön kihangsúlyoznám azt, hogy várjuk azoknak az osztályoknak a jelentkezését, akiknek 2024-ben valamilyen kerek évfordulójuk van, tehát 25, 50, 60, 65, netán 70 éve végeztek ebben az iskolában, hisz nekünk van egy emlékdiploma-programunk. Ennek kapcsán átadunk majd emlékdiplomákat is, este pedig gála lesz a Petőfi Színházban – mondta Irányi László.

A jubileumra készülő Ipari egyébként nemcsak a képi emlékeket gyűjti a nagy eseményre, hanem a történeteket is Mondj egy sztorit címmel. A másik kezdeményezésük az Ipari short nevet viseli, ide 30-60 másodpercben rövid videókat várnak arról, hogy mit jelent az iparisoknak az intézmény. Elhangzott az is, hogy szívesen várják a támogatást minden egykori iparis szülőtől, partnertől, cégtől, akik úgy gondolják, hogy segítenék a rendezvénysorozatot.

Kobán László igazgatóhelyettes elárulta, tíz éve sikerült kialakítaniuk az egykori rendezvényhelyszínből azt a helyet, ahol most múzeum van. Ezt szeretnék felfrissíteni, aktualizálni december első hetére egy új iskolatörténeti kiállítással.

– Minden évben megrendezzük az úgynevezett alma mater gálát, amelyen tehetséges tanulóink különböző produkciókat mutatnak be mindenféle műfajban. Ezt szeretnénk egy kicsit méltóbb, ünnepélyesebb helyszínen, a Petőfi Színházban megrendezni. Erre várjuk volt diákjainkat is, akik sikeresek lettek – tette hozzá az igazgatóhelyettes.