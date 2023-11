Külön öröm a vasútbarátok számára, ha a múlt mellett a jelent is bemutatják egy kiállításon, így Herenden nem kizárólag MÁV-gépek, de magánvasút-társaságok mozdonyai is közlekedtek tehervonatokkal, nagy sikert aratott például az AWT ”Búvárja” vagy a ZSSK Laminátkája. Ezek ugyanúgy a mai kort, a vasútforgalom mindennapjait tükrözik, mint korunk villamos motorkocsijai, utóbbiakat is láthattuk. A nagy sztárok pedig mi mások lettek volna Herenden is, mint a Szergejek, a Dácsiák, a Púposok, a teherforgalomba bevetett Csörgők, na meg mindenki nagy kedvencei, a NoHAB-ok. A másik dolog, ami megragadott bennünket, a részletekbe menőkig kidolgozott, ezáltal élethű pályaelemek, a váltókörzetek, a kijárati, bejárati jelzők vagy a térvilágítás. Végül szólni kell a pályához illeszkedő környezeti motívumok igényes kidolgozásáról.