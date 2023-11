Brányi Mária, Veszprém alpolgármestere elmondta, az elmúlt másfél év hihetetlen nagy változást jelentett a veszprémi gyerekkönyv-piacon, mert több kötet a megjelenését üdvözölhettük. Mindegyik kiadványban közös, hogy interaktív, foglalkoztató módon próbálja bemutatni a várost elsősorban a gyerekeken keresztül, gyerekeknek, családoknak. Úgy vélte, nagyon fontos mindegyik kötetnél az illusztrációk magas minősége, mert azon túl, hogy egy tartalmi ismeretátadás történik, vizuális élmény részeseivé is válnak a gyerekek.

Bemutatták az új könyvet

Forrás: STAMP by DEMO Egyesület/Facebook

A Veszprém gyerekeknek című könyv egyik szerzője, Tóth Eszter elmondta, Pécsett készült az első kiadvány, és aztán útjára indult ez a sorozat. Most már a sorozat 12. köteténél tartanak. A sorozat kötetei mindig több szempontból mutatják be a várost, kiemelt figyelmet kapva az épített környezet. Hozzátette, Veszprémben nagyon fontos a tájkörnyezet. Az, hogy a város dimbes-dombos, meghatározza a város történetét és a város fejlődését. A szürkés árnyalata az, ami meghatározó a könyvben, és a lila, illetve a tájkörnyezetből vett zöldek. Veszprém mindig is vallási központ volt, úgyhogy ez is szerepet kap.

Berta-Szénási Panna, a DEMO Egyesület oktatási programvezetője arról beszélt, szerettek volna egy olyan kiadványt létrehozni a városról a gyerekeknek, amely az eddig megjelent kiadványokat kiegészíti. Olyan tartalmakat is bele tudtak tenni, mint például a kortárs építészet, vagy a modern művészet. Arra is törekedtek, hogy a kiadvány bekerüljön az oktatási rendszerbe, és minden negyedik osztályos veszprémi általános iskolás megkapja a könyvet. De megszólították a vezető általános iskolák pedagógusait is, külön módszertanban előadást tartottak, több alkalommal workshopot és sétát is rendeztek az EKF programjai kapcsán.

Rajzkiállítást pedig azért hívtak életre, mert szerették volna látni, hogy a veszprémi gyerekek milyen helyszíneken szeretnek barangolni. Másrészt pedig azért, hogy kicsit megmozgassák az iskolákban a vizuális nevelési alkalmakat.

Remsey Dávid grafikus illusztrálta a kötetet. Elmondta, mivel nem veszprémi, külső szemlélőként az fogta meg a városban, hogy geológiailag van egy sajátos látványa a helynek.

Leginkább azt akartuk visszahozni, hogy kis dombos, barátságos helyek, amik jellemzik szerintem Veszprémet.

Látványban ezeket próbálta összekötni piktografikus kockákkal. Úgy fogalmazott, a könyv egy játékos beavatás a város életébe.