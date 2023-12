A projekt a városban élő fiatalok igényei mentén jött létre, miután az általunk végzett szükségletfelmérések alapján kiderült, hogy kevés olyan kültéri helyszín, közösségi tér, találkozási pont található a városban, amelyeket a fiatalok magukénak éreznének, tájékoztatott Takáts Emese, a Lélektér Alapítvány elnöke. Ennek apropóján négy csapatot alkottak a fiatalok, képzésen vettek részt, majd mentorukkal és coach támogatása mellett dolgoztak a tervezésen és kivitelezésen, mely során négy kültéri találkozási pontot hoztak létre a városban. Ezt követően 2023-ban helyszínenként három esemény valósult meg, így összesen 12 alkalommal szervezhettek programokat a fiatalok kortársaiknak.

A waldorfos csapat a Kolostorok és kertekben helyezett el filagóriát. Készültek népi táncházzal, zsonglőr-játszóházzal és élményfestéssel, melyek mindegyike hatalmas sikert aratott kicsik és nagyok körében egyaránt. A VEDIÖK csapata úgy álmodta meg találkozási pontját, hogy az több különböző funkciót is betöltsön. Egy kis rendezvénytér, ami teret ad különböző előadásoknak, így a színpad lett a központi eleme a pontnak. Első programjuk egy költészet napi slam poetry esemény volt, ezután készültek egy halloweeni tökfaragással, és végül utolsó programjuk keretén belül a veszprémi Feltöltő Ponttal közösen megtisztították a Völgyikút környékét a szeméttől. A bűvész csapat találkozási pontja talán a legkézenfekvőbb, hiszen a Szerelem-sziget névre ráerősítve álmodtak meg egy hatalmas szívet, ami egyszerre funkcionál találkozási és szelfipontként is. A helyszín festői hangulata már önmagában is Veszprém ékköve, a szív megfelelő részére állva azonban a Veszprémi Vár kerül a fotó hátterébe. Első eseményük stílszerűen a Valentin-nap köré épült, melynek középpontjában a szeretet állt, így aztán nemcsak szerelmespárok, de barátok, családok is megünnepelték a februári jeles napot a helyszínen. Ezt követően egy örömdobolást, majd végül egy pikniket szerveztek az Pannon Egyetem nemzetközi hallgatóival.

A 82-es (82nullanulla.hu) csapata a belvárost célozta meg: az általuk megálmodott találkozási pont egy kis beugró oázis a Kossuth utcán, melynek az volt a célja, hogy a belváros kicsit színesebb és zöldebb legyen. A kivitelezés után három eseményt szerveztek ők is, egy kis délutáni dzsemborit, egy pólófestést Gyulai Attilával és végül a Veszprém Generation projekt utolsó programját, a Rondapulcsis hacacárét a Kossuth utcán. Ez utóbbi kiváltképp nagy népszerűségnek örvendett a veszprémiek körében. Rengetegen érkeztek velük hangolódni a karácsonyi ünnepekre.

– Rendkívül hálásak és büszkék vagyunk erre a programra, elsősorban azért, mert a résztvevő fiatalok három éven át, önkéntesen kitartottak a projekt mellett, ami nem kevés kihívást tartogatott. Másrészről mert velük együtt kipróbálhattuk, milyen az, amikor átadjuk a program teljes egésze alatt az irányítást a fiatalok kezébe. Az idő pedig őket igazolta, mind a megálmodott helyszínek, mind a programok tekintetében bebizonyosodott, hogy a fiatalok szeretik ezeket a helyszíneket, használják, szívesen tartózkodnak ott. Reméljük, a jövőben önállóan is szerveznek majd eseményeket ezekre a helyekre. Még soha nem építettünk a városban semmit, nem tudtuk, ez mivel jár, de végül is nem kevés buktatón sikerült átjutnunk a fiatalok csapataival együtt. Szívesen tekintünk majd vissza erre a projektre, amely mindenképpen mérföldkő volt szervezetünk életében – összegezte Takáts Emese, a Lélektér Alapítvány elnöke.

A program a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa támogatásával valósult meg.