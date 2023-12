Hazánk egyik legkisebb településének értékeit hivatott bemutatni az "Erre gyere Megyerre!" néven immár második alkalommal megrendezett színes program. Navracsics Tibor területfejlesztésért felelős miniszter, országgyűlési képviselő Kommendánt Irén polgármesterrel nyitotta meg a megyeri utcagalériát idén áprilisban.

- Nagyon jó látni azt, hogy nemcsak konszolidálódik a falu, hanem meg is menekül a kihalástól. Megyer szép példa arra, hogy ha egy közösség tagjai fontosnak tartják a rendszeres találkozásokat, akkor maga a település léte sem forog veszélyben. Egy falu önmagában is érték, hiszen ha csak itt Megyeren körülnézünk értékek sokasága tárul elénk, ami évről évre fokozatosan növekszik - hangsúlyozta köszöntőjében a miniszter.

Kommendánt Irén arról beszélt, hogy a település 2022-ben benyújtott Hungarikum pályázata teljesült mostanra, amelynek része az utcagaléria, illetve a Magyar Falu Programtól kaptak segítséget, amelynek köszönhetően épülhetett fel kemencés házuk.

Fotó: Szijártó János / Napló

A kikapcsolódásé, az önfeledt szórakozásé volt a főszerep egy szép augusztusi hétvégén Gógánfán, ahol a színes falunapi forgatagba még a helyi kisbolt felavatása is belefért. A Magyar Falu Program támogatása folytán megújult Vadrózsa üzletházat Navracsics Tibor területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős miniszter adta át Nagy Márta polgármester asszony kíséretében. A térség országgyűlési képviselője ezzel együtt köszöntötte a falunap résztvevőit is, külön kiemelve, hogy egy ilyen eseményen nem a hosszú beszédeknek, hanem jó programoknak és a felhőtlen szórakozásnak van létjogosultsága. Felhívta a figyelmet az egymásra való odafigyelés fontosságára, mint az összetartó közösség alapjára. Majd rövid beszéde végén azt kívánta, hogy Gógánfa továbbra is maradjon ilyen közösség.

Fotó: Szijártó János / Napló

Játszóteret avattak és az intézmény megújult elektromos rendszerét is átadták szeptember első napján a Csabrendeki Általános Iskola évnyitóján. A négy épületegységből álló iskola elektromos rendszere elavult, így a felújítás már igencsak szükségessé vált az elmúlt években. A probléma a fenntartó, Balatonfüredi Tankerületi Központ előtt is ismert volt, így a fejlesztés előirányozása érdekében nyújtott be pályázatot az Emberi Erőforrás Operatív Program részeként.

Fotó: Szijártó János

Az állami fenntartású köznevelési intézmények elektromos rendszerének megújítása című felhívásra beadott pályázat végül 43 millió 582 ezer forintot biztosított a projektre. Ezáltal megújulhatott az iskola főépületének elektromos hálózata. A fejlesztés magába foglalta az új elektromos hálózat kiépítését, az elosztó berendezésekkel együtt, új áramvételezési helyeket alakítottak ki, megújult a világítás és természetesen a kapcsolókat is lecserélték. Navracsics Tibor területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős úgy fogalmazott beszédében, hogy Csabrendeken az iskolában egy összefogás eredményét ünnepelhetik a résztvevők. Fenyvesi Zoltán tankerületi igazgató arról szólt, fenntartóként arra törekedtek, hogy minden intézményük a lehető legjobb körülmények között kezdhesse meg a tanévet. Molnár László polgármester hozzátette, hogy a már látott, kipróbált, s átvett elektromos rendszer valóban minden igényt kielégít, ahogy mondta, jobb nem is lehetne.

