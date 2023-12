A második gyertyát a Tapolcai Deák Jenő Kórház főigazgatójával közösen gyújtottuk meg, a támogatás jelentőségéről szóló üzenetünket Holczbauerné Kollát Ildikó tolmácsolta, aki beszédében a segítségre és egymás erősítésére hívta fel a figyelmet. Családunk körében igazi nyugalomra, lelki támogatásra számíthatunk – mondta, de minden ember elfogadása, tiszteletben tartása alapvetően fontos, ez az egészségügyben pedig elengedhetetlen követelmény.

A harmadik gyertyagyújtás alkalmával a Zirci Erzsébet Kórház elsőszámú vezetője tolmácsolta a felelősség súlyának jelentőségét hangsúlyozó üzenetünket. Vermes Tamás főigazgató úr beszédében kitért arra, hogy az egészségügyi ellátórendszer minden szereplője, az intézmények fenntartói, a kórházak vezetői, az orvosok, nővérek, ápolók, a háttérszolgáltatást biztosító munkatársak együttes felelősséggel tartoznak azért, hogy magas színvonalú ellátást biztosítsunk a vármegyében élők számára, ehhez pedig sokak összefogására van szükség. Ám még egy nagyon fontos szempontot is említett ennek apropóján, melyet most én is szeretnék kiemelni. A lakosság egészségi állapota nemcsak az egészségügyi ellátórendszeren, az orvosokon, ápolókon, hanem az egyének saját felelősségteljes viselkedésén is múlik. Mindannyian tehetünk önmagunkért, a rendszeres orvosi ellenőrzések, az egészséges életmód és az orvosok által adott útmutatások betartása mind olyan lépések, amelyekkel hosszú távon is felelősen gondoskodhatunk magunkról. A felelősségvállalás nem csupán kötelesség, hanem lehetőség is arra, hogy saját életünk irányítását kézbe vegyük.

Az együttműködés jelentőségét alátámasztó üzeneteink sorába ma utoljára a Pápai Gróf Esterházy Kórház üzenete hangzik majd el, Sipos Gábor orvosigazgató úr az „egység jelentőségéről” beszél majd.

Adventi gyertyagyújtó ünnepségünk végén engedjék meg, hogy jókívánságaimat az adventi koszorú gyertyáinak jelentése által tolmácsoljam, elsőként a betegeink és hozzátartozóik felé!

A hit, mint az első gyertya fénye, azt sugallja, hogy a kihívások ellenére is fontos, hogy higgyünk a gyógyulásban és az egészségben. Hagyjuk, hogy a hitünk legyen az útmutatónk, amely segít átvészelni az akadályokat, és megőrizni elszántságunkat. A remény gyertyája arra emlékeztethet minket, hogy minden betegség és nehézség mögött ott rejlik a gyógyulás és egy jobb holnap lehetősége. Az öröm gyertyája azt üzeni, hogy még a legnehezebb pillanatokban is találhatunk örömöt és boldogságot. Az apró örömök, a sikerek és a gyógyulási folyamatok mind olyan pillanatok, amelyek felmelegítik a szívünket és megvilágítják a napunkat. A szeretet gyertyája pedig a legfényesebben ragyog, hiszen a szeretet az, ami összeköt és erőssé tesz bennünket.

Az adventi időszak végén, a szolidaritás és az összetartozás időszakában kollégáim felé is szeretném megfogalmazni gondolataimat. A Veszprém vármegyében működő kórházak közösségei nemcsak a szakmai tudásukban, hanem a kölcsönös tiszteletadásban, empátiában és a gondoskodásra való törekvésben is élen járnak. Az ünnepi időszakban kiváló alkalom, hogy megálljunk, és köszönetet mondjunk közvetlen munkatársaink számára – ezt teszem most én is. Köszönöm orvosainknak, nővéreinknek, a háttérben tevékenykedő munkatársainknak, hogy sokszor erőn felül, saját érdekeiket háttérbe szorítva, kitartóan dolgoznak betegeinkért. Munkájukkal nap mint nap hozzájárulnak ahhoz, hogy a kórházainkban a gyógyulás és a remény fényei ragyogjanak.

Hiszem, hogy munkatársaim számára a hit, remény, öröm és szeretet vezérlőelvként szolgál és segít bennünket abban, hogy gyógyulást és melegséget hozzunk mindazok életébe, akik hozzánk fordulnak segítségért. Az összetartozás érzése, az egymás iránti tisztelet, az együttműködés és egymás támogatása olyan közösséget teremt intézményeinkben, amelyekre büszkék lehetünk. Kívánom, hogy legyen a karácsony az egymás iránti figyelem, a megértés és az összetartozás ünnepe!

Köszönöm mindazon kollégáimnak, akik a kórház falai között betegeinkért dolgoznak az ünnep idején, hálásak lehetünk az elkötelezettségükért és kitartásukért. Betegeinknek gyors felépülést kívánok és kérem őket, maguk lehetőségei mentén igyekezzenek maguk is hozzájárulni ahhoz, hogy boldog, hosszú éveket élhessenek.

Kérem, ne feledjék üzeneteinket: közösség - támogatás-felelősség-egység-együttműködés - ezekre alapozva a családok, a kisebb és nagyobb közösségek sikeressé válhatnak – én elkötelezetten hiszek ebben.

Szeretetteljes, békés karácsonyi ünnepeket és boldog, egészségben, sikerekben gazdag új esztendőt kívánok mindannyiuknak!

Töreki-Vörös Ibolya

(Elhangzott december 22-én a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház gyertyagyújtó rendezvénye negyedik alkalmán.)