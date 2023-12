Becz-Rábóczki Orsolya

Fotó: Rimányi Zita

Létezik a karácsonyi süteményeknek egy olyan világa is, amit akkor fedezhetünk fel, ha túllátunk a bejgli-mézeskalács-gyümölcskenyér aranyháromszögön, még a zserbó és a mákosguba hagyományán is. A bejgli tölteléke pedig sokkal többféle lehet, mint gondolnánk. S lehet a linzer is adventi édesség, mert sokféle finomságot tehetünk az alaptésztába, kakaót, darált diót csipet fahéjjal, akár pörkölve, darált mákot több citromhéjjal, vagy sok fahéjat szegfűszeggel, és akár kókuszreszeléket vagy pisztáciát, ha zöldes színűt tésztát szeretnénk.

Lehet az a rutinos süteménysütők ajándéka a családtagoknak, hogy a kedvenceiket készítik el. Az szintén nagy ajándék, ha a gyerekeket odaengedik közben a konyhába, hogy segítsenek. Erre biztosan sokáig emlékezni fognak. Azt viszont már kevesen tudják, hogy a bejgli elődjét "posonyi finom mákos kaláts"-nak hívták. Először 1830-ban említi a magyar nemzeti szakácsköny. Eredetileg omlós élesztős tészta, de élesztő nagyon kevés van benne és előfordul, hogy fonott kalács tésztájából készítik.

Aki kevésbé gyakorlott, annak gyakorlatias tanácsokat ad szakértőnk bejglihez, linzerekhez, egyebekhez is. A legfontosabb szerinte az, hogy nem kell stresszelni. Maradjon nyugodt a háziasszony, higgye le, ha nem lesz olyan a sütije, mint a szakácskönyvek fotóján lévők, a családja akkor is örülni fog neki. Azokra az esetekre pedig, amikor mégis kevésbé sikerül a konyhai produkció, sütimentő megoldásokat ajánl szakértőnk. Ledarálva például a maradék mézeskalácsot kávéval, lekvárral, rumaromával összegyúrhatjuk és finom golyócskákat formálhatnak belőle akár a gyerekek.