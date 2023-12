Ahogy eddig, most is a veszprémi hulladékudvarba vihetik leadnivaló holmijaikat a zirciek, de érthetően kevesen tették meg ezt az elmúlt években, a távolság, a szállítás szükségessége miatt. Jól jönne nekik a város határában lévő, szép intézmény, de az még nem működik. Úgy tudjuk, hogy a zirci hulladékudvart már 2021 tavaszán elkezdték kialakítani, és még abban az évben végeztek is a kivitelezéssel.

A beruházáshoz az önkormányzat helyet biztosított, a projektgazda egy konzorcium, az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-Kezelési Önkormányzati Társulás. Elnökétől, Bázsa Botondtól kértünk tájékoztatást. Válasza szerint, ha külső, pályázati forrás nem áll rendelkezésre, akkor saját erőből oldja meg a társulás az edényzet beszerzését, de egyelőre nincs hivatalos információja arról, hogy a beszerzésre ne lenne külső forrás. "Nekünk is érdekünk a mielőbbi nyitás, de ennek időpontja jelenleg még bizonytalan" – áll a lapunkhoz eljuttatott levélben.

A hulladékudvarokra vonatkozó új szabályok szerint egyébként azok már lakhelytől függetlenül használhatók. Ugyan ezeken a helyeken ingyenesen, de csak szétválogatva lehet elhelyezni a feleslegessé vált holmit, és csak az évente hulladékfajtánként megengedett mennyiségben. Erről gyakorlati, helyszíni tapasztalatok alapján már írtunk lapunkban.