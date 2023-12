Sorozat 1 órája

Mystic Veszprém: hány szintes is valójában a város fölé magasodó iskola?

Mystic Veszprém sorozatunk következő epizódjához egy spontán bringázás ötlete adta helyszínt. Az ötlet is, a szereplők is mások, a történet végén pedig felnézünk majd – még nem valakire –, de valamire igen, és számolni is fogunk.

Hány szintes is valójában? Veszprémben ez gyakori kérdés Forrás: Napló Fotó: Benkő Péter

Aktuális Mystic Veszprém kalandunk előzményeiről röviden annyit, hogy osztálytársam unokatestvérei – Tündi és Gyuszi – nyaranta a szomszéd utcában töltöttek néhány hetet, és jó pajtások lettünk. Délutánonként fociztunk, bicajoztunk, de ezen a délutánon Gyuszival eldöntöttük, nem sietünk vissza, felmegyünk a „városba”. Az útvonal a Deák Ferenc utcában vezetett, mely akkoriban teljesen másképp nézett ki, mint ma, de a vár keleti oldalának impozáns látványát veszprémiként nem kis büszkeséggel mutogattam pesti barátomnak. Az epizódok sorában ez ugyan már a sokadik, de ekkor voltam a legfiatalabb, ez adta az első impulzust a későbbi kutatásokhoz. Ismertem a Közgáz egykori épületét a várban, azt is tudtam, két, egy szárnyon egyemeletes épület, de a Deák utca felől óriási csodálkozásomra kiderült, nem kettő, hanem háromemeletes. Sőt, még egy nulladik szint is van ott, amit annak ablaka jelez. Előbb nem értettem, emeletet építettek rá? Kiderült, nem, háromemeletes ugyan, azaz négyszintes, de csak keletről. Az utcaszint felől (ma Vár utca) nem lett nagyobb, maradt kétemeletes. A vármegyeszékhely terepadottságai igen sok helyen ma is szembetűnnek, két utcára nyíló épületek egyik oldala földszintes, a másik emeletes. Vagy az egyik felől egy, a másik irányból kétemeletesek. Sok ilyen van középületeknél vagy családi házaknál is. Az egykori piarista gimnázium földszintjét 1778-ban építették meg, 1821-ben kapott emeletet, majd 1893-ban másodikat is. A keleti oldalról jól látható, a tömböt impozánssá tevő négy szint látványa számomra sokat jelentett akkor. Mert a plusz nulladik a pince. Egy lépcsőrendszerrel folytatjuk a MysticVeszprémTop12 immár dobogós helyezettjeinek egyikével, a bronzérmessel a sorozatot, amelyben lépcsőrendszereket „tárunk fel” egy egészen más helyen, de ugyancsak régi építésű városrészben. A szemre ártatlannak tűnő, egyáltalán nem jellegzetes hely a 11 évesek kíváncsiságát ébreszti fel: hova vezet? Merre kanyarodik? Hol bukkanunk ki? Na meg az, járható-e, elágazik-e esetleg? Ettől lesz érdekes, ettől volt izgalmas.

