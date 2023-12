Püspök úr, hogyan készül az ünnepre?

– A háttérben Bach zenéjét hallgatom, főleg a zongorára írt műveit, felemelő az a kristálytiszta isteni rend, ami a muzsikáját jellemzi. Ez lelkileg is felkészít arra, hogy így várjam az örök élet Urát, aki azért született meg, hogy Isten szeretetével áthassa ezt a földi életet és az örök élet tágasságába helyezze. Ahogy közeledik advent ideje, keresem azt a bibliai igét, ami különösen megszólít. Ez meghatározza az egész készülődésemet, ezt írom rá a karácsonyi üdvözlőlapokra is.

Kézzel írt lapokat küld?

– Vannak emberek, akikkel olyan személyes a kapcsolatom, hogy úgy érzem, azt a pár sort saját kézzel kell írni. Püspökségem ideje alatt talán háromszor vagy négyszer kaptam gyöngybetűkkel írt levelet. Volt, aki grafikát is rajzolt. Nagy öröm járt át. Akkor döbbentem rá, hogy valaki ennyire megtiszteli a másikat, hogy a saját kezével ír, rászánja az időt. Pál apostol a saját keze írásával fejezte be a leveleit és mondta az áldást. Nekem is van néhány grafikám, amit rajzolok. A golgotai keresztet, reformátusként diszkréten a corpust is. A karácsonykor született Jézus Krisztus úgy mutatta meg szeretetét, hogy másokat megmentett, magát nem kímélte. Ez az isteni szeretet lényege. Isteni hatalmával tette ezt, a kereszt üzenete az evangélium szíve. Ez a Krisztus-követő magatartás, másokra odafigyelni, magamat nem kímélni, nem csak önmagamnak élni.

Melyik az az ige, ami idén megszólította?

– A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség, Pál apostol efezusiakhoz írt leveléből (Ef 5,9). A világosság a Bibliában végig jelen van, Isten teremtette a világosságot, az Isten általi csodálatos világosság lett teljessé Jézus Krisztusban, ő a világ világossága. Ahogy a karácsonyi igében mondjuk: „meglátogat minket a felkelő nap a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak”. (Lk 1,78-79) Ez az én adventi és karácsonyi könyörgésem: Jöjj, Szentlélek Úristen, add, hogy sokféle tévelygésünkben átjárjon bennünket Jézus Krisztus világossága. Mert nélküle nem látunk, nem élünk, az életünk nem teljesedhet ki.

"Fontos lenne, hogy bennünk is kiformálódjék a krisztusi jóság"

Fotó: Nagy Lajos

Mit jelentenek ezek a gyümölcsök: jóság, igazság, egyenesség?

– Tizenöt éves püspöki szolgálatom alatt az egyik legnehezebb adventemet élem, fáj, hogy éles helyzetekben, egyházban, világban sokszor méltatlanul bánunk egymással. Könyörögni kell azért, hogy közelebb kerüljünk Istenhez, hogy az ő Krisztusban közölt jósága járja át életünket. Fontos lenne, hogy bennünk is kiformálódjék a krisztusi jóság. A másik gyümölcs az igazság. Isten igaz, nála van igazság, mi csak részigazságokat látunk. Ha Isten megelőlegezi felénk a bizalmat, kell, hogy mi magunk is egyre inkább az ő igazságossága felé forduljunk, az ő igazsága legyen a mérce. Ennek a gyakorlati része az empátia. Beleérezni magam a másik helyzetébe, meghallgatni őt. A harmadik gyümölcs az egyenesség. Isten féltő szeretettel mutatja az irányt, merre menjünk. Jelzőtáblákat tesz, hogy legyen számunkra megérkezés. Annyi görbeségünk van, Isten ereje a mi görbeségeinket kiegyenesíti.

Karácsonykor itthon, Balatonalmádiban prédikál?

– Advent idején, 22-éig szerte a Dunántúlon és Budapesten szolgálok, az ünnepi szolgálatok azonban a gyülekezeté, a szűkebb lelki családomé, gyülekezeti lelkész is vagyok. Minden erőmmel a Dunántúl nagy református családját pásztorolom. Ezt a feleségemmel közösen vállaltuk, ebben a két gyülekezet – Balatonalmádi és Balatonfűzfő – támogat, hálás vagyok nekik ezért. Az évnek vannak olyan védett időszakai, amikor itthon szolgálok. Nagyon jó a munkatársi csapat, én a legfontosabb ünnepi alkalmakat, a vasárnapi istentiszteleteket, a bibliaórát tartom, a családlátogatásokat végzem. A legkisebb gyülekezet a saját családom, nagyon hálás vagyok értük. Az ügynek odaszánt és türelmes feleségem van, lányaim már felnőtt emberek.

Mik voltak az esztendő legfontosabb feladatai?

– Az idei esztendő a református egyházban a lelkipásztorság éve. Arra kerestük a választ, hogyan tudunk gyülekezeti lelkipásztorokat nevelni. Nálunk nincs lelkészhiány, szinte túlképzés van. De egyre csökken a fiatalokban az a motiváció, hogy kis vidéki gyülekezetekbe menjenek lelkipásztornak. Hogyan tudnánk ehhez a képzést átalakítani, egyeztettünk mind az öt teológiával, a lelkészi lét kihívásairól beszélgettünk. A tematikus évet januárban a Groupama Arénában országos lelkésztalálkozóval zárjuk, és megnyitjuk az élő ige évét. Arra figyelünk majd, milyen jó Isten igéjének a közelében elcsendesedni, megszólít az ige, örömmel tölt el, felemel.

Sok intézmény átadásán is jelen volt, az elmúlt időszakban templomok, gyülekezeti házak újultak meg.

– Átadtuk a pápai református gimnázium internátusát, egy 160 főt befogadó, minden igényt kielégítő, modern létesítményt, teljesen megújult az épületegyüttes. Befejeződik a füredi konferenciaházunk teljes felújítása. Az országos óvodaprogramban 10 óvoda

újult meg, iskoláinkban is történtek bővítések. Átadtuk a litéri iskolát, Csopakon megújul az intézmény, a papkeszi iskolában étkező épül, az alsóörsi iskolát is bővítjük. A pápai református teológiai akadémia újraindításának huszonötödik évfordulóját ünnepelte, nagy ünnepségen adtunk hálát érte.

Milyen feladatok várják jövőre?

– Nagy feladat a Református Egyházi Napok Dunántúl, a REND megszervezése. A nyitott, sok embert megmozgató fesztivál június

21–23. között Tatán lesz. Ha Isten engedi, 2026-ban ezt a fesztivált Zánkán, az Erzsébet táborban tartjuk, együtt a Református Egység Fesztivállal. Erre meghívjuk a Kárpát-medence összes református gyülekezetét, határon innen és túl.

Egy idei utazása emlékezetes marad.

– Nagy ajándék számomra, hogy a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa főtitkárával hivatalos úton eljutottam Jordániába.Az

ószövetségi helyek, a pusztai vándorlás, ahol Mózes vizet fakasztott a sziklából, Jézus megkeresztelésének a helye. Ott értettem meg, mit jelent a szent idő és szent hely. Ott megállni olyan érzés volt, amit előtte soha nem éreztem. Ez a karácsonyra való készülésemet is meghatározta. Felemelő élmény.