Korábbi cikkeinkben írtunk az elszomorító helyzetről, arról, hogy ez a tiltott tevékenység, veszélyes gyakorlat milyen károkat okoz. Szögezzük le azért még egyszer a lényeget: a terepmotorozás hazánkban az erdőkben tiltott, csak kijelölt, lezárt pályákon lehet szabályos. Mégis robbanásszerű a motokrosszos erdőhódítás. Egy krosszmotoros megállítása tiltott helyen nyilván nem csinál nyugalmat a zöldben, de talán jó felhívni erre a figyelmet.

A Bakonyerdő Zrt. közleménye is hangsúlyozta: tilos csak úgy elindulni egy hegyoldalban, találomra nekivágni egy rétnek. A társaság szerint a probléma hosszú távú megoldását nem feltétlenül a szankcióban kell keresnünk. Fontos a folyamatos ellenőrzés és a tájékoztatás, a minden érintett számára megfelelő megoldás kidolgozása. Közös cél a motorsportos közösség informálása, felelősségérzetének fokozása a fenntartható természethasználat iránt, a kölcsönös kommunikáció és egy olyan szabályozás megalkotása, amely kiutat nyújthat a jelenleg fennálló helyzetből – ez a Bakonyerdő álláspontja. A társaságnál úgy vélik, a felvilágosítás legalább olyan fontos, mint egy-egy szabálytalankodó nyakon csípése.

A VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. tájékoztatása szerint, ha az erdő látogatására vonatkozó szabályokat tartalmazó, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvénybe foglaltakat mindenki ismerné és betartaná, nem lenne miről beszélni. Az erdő látogatója – vagyis mindenki, aki nem erdőgazdálkodással összefüggő tevékenység céljából tartózkodik az erdőben ­– nem okozhat kárt az erdei életközösségben, az erdő talajában és az erdészeti létesítményekben, indokolatlanul nem zavarhatja az ott tartózkodók pihenését és a rendeltetésszerű erdőgazdálkodási tevékenységet.

Tartózkodhatunk az erdőben pihenés, üdülés, sportolás és kirándulás céljából, de csak gyalogosan, emberi erővel hajtott kerékpárral, lóval, és néhol lóval vontatott járművel. S vannak rendkívüli helyzetek, amikor az erdő ilyen látogatása korlátozható, például fakitermeléskor, vadászatkor, erdősítéskor.

– Kijelenthető, hogy az engedély nélküli technikai sportok az erdőtalajt, az élővilágot, az erdő látogatóit és a vadászat eredményességét egyaránt veszélyeztetik. Tapasztalataink szerint az elkövetők jórészt tájékozottak és tudják, hogy tilosban járnak.

Ugyanakkor, ha már rendelkeznek egy nagy értékű járművel, azt szeretnék élesben kipróbálni és erre a hegy- és dombvidéki természeti környezet ideális.

A jogsértések megelőzése nem egyszerű. Az erdőgazdaságok, így a VERGA Zrt. is évente többször tart a rendőrséggel közös vagyonvédelmi akciót – esetenként kiegészülve a polgárőrséggel, a honvédséggel –, melyeknek kiemelt célja az illegális gépjárműhasználat visszaszorítása – áll a lapunkhoz eljuttatott közleményben.

A VERGA tapasztalatai elkeserítőek: ötvenezer hektáros területe nem zárható el, nem kamerázható be, nem is lenne értelme. Emellett a tettenérés elenyésző, az elkövetők nem együttműködőek, az igazoltatás terepi körülmények között nagyon nehezen megvalósítható, a járműveken általában nincs is egyedi azonosító.

Egyértelmű nyom, például olvasható rendszámot tartalmazó kamerafelvétel esetén, ha a jármű üzembentartója nem ismeri el a jogsértést, és közvetlen hozzátartozójára nem tesz terhelő vallomást, a hatóság megszünteti az eljárást.

Tervezzük a témában cikksorozatunk folytatását azzal, milyen pályákon, hogyan űzhetik hobbijukat a Bakonyban a terepmotorosok.