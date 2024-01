A bálon részt vett mások mellett Bóka István polgármester, Holczer András alpolgármester és több helyi képviselő is.

A Lóczy Lajos Gimnázium jótékonysági bálja

Fotó: Nagy Lajos / Napló

Bernáthné Gerencsér Anett, a szülői közösség elnöke és Kelecsényi-Bakos Réka műsorvezető köszöntője után a világ legszerencsésebb iskolaigazgatójának nevezte magát Duna Katalin. Érvelése szerint olyan közösségekben és közösségekkel dolgozhat, akikkel azonosak a célok, melyeket meg is valósítanak, és együtt haladnak előre. Elsőként a diákokat emelte ki, akiknek 95 százaléka tanul tovább a felsőoktatásban. Emellett boldog, szerencsés és barátságokkal teli éveket töltenek el a gimnáziumban. – Mindemellett gondoskodnak az iskola vezetése és pedagógusai adrenalin- és stressz-szintjéről is – tette hozzá az igazgató, nem kis derültséget keltve. – Nagyon szeretjük őket, azért vagyunk most is együtt, hogy őket támogassuk – fogalmazott Duna Katalin.

A Lóczy Lajos Gimnázium jótékonysági bálja.Jobb szélen Duna Katalin igazgató

Fotó: Nagy Lajos / Napló

Az igazgató külön méltatta a szülőket, illetve a szülői közösséget, akik mindenben segítenek az iskolának, a vezetésnek, a pedagógusoknak. – A bál létrejötte is nekik köszönhető elsősorban, vélekedett, majd kiemelte, a báli közönség a belépőjegyekkel, a tombolákkal és az adományokkal mind-mind az iskolát segítik, támogatják. Azt mondta, a bevétellel a múltat és a jelent szeretnék összekötni. Így az összeg egy részét a volt lóczys öregdiákok sírjára fordítják, és tiszteletükre egy emlékezőhelyet alakítanak ki a gimnáziumban. A bevétel többi részével egyfelől az iskola technikai felszereltségét korszerűsítik, hogy ezzel is emeljék a kulturális műsorok színvonalát, másrészt kerékpártárolót alakítanak ki. – Jó emberek, jó helyen, jó cél érdekében vannak most együtt – összegzett az igazgató.