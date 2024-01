Az Útinform tájékoztatása szerint az átkelés reggeltől kora estig lehetséges hétvégén és munkanapokon is, ráadásul ezt most az enyhe időjárás is megengedi. Szántód-révből reggel hét órától este tizenhét óráig, Tihany-révből pedig hét óra tizenöt perctől tizenhét óra tizenöt percig szállítja a komp a Balatonon átkelni szándékozók járműveit, azaz mindkét irányban óránként indul.