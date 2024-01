A Napenergia Plusz Programban jelenleg 555 iparági cég rendelkezik jóváhagyott regisztrációval, a még zajló értékelések és hiánypótlások után számuk további mintegy százzal növekedhet, közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) a program első pályázati szakaszáról vasárnap a Facebook-oldalán. Kiemelték, hogy a kormány 75 milliárd forinttal támogatja a magyar családokat a modern napelemes rendszerek telepítésében, a zöldenergia termelésében és tárolásában. A kivitelezők előregisztrációja december 4-én indult el, a lakossági pályázóké pedig most hétfőn kezdődik. Az EM a közösségi oldalán arra is kitért, hogy a vállalkozók körében milyen érdeklődést váltott ki eddig a kiírás.

Mint azt az MTI is írja, a posztban rámutattak arra, hogy a legtöbb vállalkozás jelentkezését Pest vármegyére (402) és Budapestre (377) fogadta már el a támogató. Háromszáznál több céget regisztráltak továbbá Fejérben, Veszprémben, Bács-Kiskunban, Komárom-Esztergomban és Győr-Moson-Sopronban. Még a lista túlsó végén álló Baranyában is legalább 238 lehetséges kivitelező kínálhat bőséges választékot a pályázók számára. A még nyitott jelentkezések elbírálása után az elérhető vállalkozók száma Pest vármegyében meghaladhatja, a fővárosban pedig megközelítheti a félezret. Jelezték ugyanakkor, hogy egy kivitelező természetesen több vármegyében is végezhet munkát.

Az ingatlanonként akár 5 millió forinttal támogatott beruházásoknak köszönhetően napelemből és energiatárolóból álló rendszerekkel bővülhetnek tovább a hazai napenergia-kapacitások. A háztartások kiadásainak kétharmadát az állam vállalja át, a fejlesztési költségek így legfeljebb tíz év alatt megtérülhetnek. A programban részt vevő mintegy 15 ezer család saját célra termelhet és tárolhat el zöldenergiát, a nagyobb arányú önellátással csökkentve áramszámláit is - olvasható a minisztérium Facebook oldalán.

A poszthoz tartozó hozzászólásokban az EM arra is felhívta a figyelmet, hogy a Napenergia Plusz Programmmal kapcsolatban további információ a kormany.hu-n olvasható, a pályázati felület pedig a Napenergia Plusz oldalon érhető el.

A január 15-én 10 órától élesedő lakossági előregisztrációhoz ügyfélkapus azonosító szükséges. Alapdokumentumként minden pályázónak fel kell töltenie személyi okmányait, a lakóingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapját és a legutolsó elszámolási időszakra vonatkozó villamosenergia-számlát. Egyes speciális esetekben további nyilatkozatok, meghatalmazás csatolására is szükség lehet.

Mint az Energiaügyi Minisztérium oldalán olvasható, az előregisztráció jóváhagyásáról a támogató 15 munkanapon belül dönt. A pályázó ezután jelölheti ki a három lehetséges kivitelezőt, akik közül a rendszeren keresztül beérkező ajánlataik alapján választhat. Támogatási kérelmeket az aláírt kivitelezői szerződéssel rendelkezők nyújthatnak majd be. Az adminisztrációt jelentősen megkönnyíti a szerződésminta kötelező használata. A kérelem kedvező elbírálása esetén, a támogatói okirat kiadásával válik hatályossá a vállalkozási szerződés. A program jóvoltából megépülő modern napelemes rendszerek automatikusan bruttó elszámolásban működnek majd.

A költségek kétharmadának átvállalásával a háztartások kiadásai legfeljebb 10 év alatt megtérülhetnek. A támogatott családok nagyobb mértékben válnak képessé az energetikai szempontú öngondoskodásra, hatékonyabban mérsékelhetik rezsiterheiket.