Korábban beszámoltunk róla, hogy a Veszprémi Evangélikus Gyülekezet Presbitériuma kezdeményezte az Örömhír Evangélikus Keresztyén Óvoda új épületének tervezését, kivitelezését. Döntésüket az időközben elbontott régi épület fenntarthatósági problémái, a túlzott energiaköltségek és a korszerűtlenség miatt hozták meg, mert a működtetés óriási anyagi terhet rótt a gyülekezetre. A Magyarországi Evangélikus Egyház és Magyarország Kormánya között létrejött megállapodás keretén belül lehetőség nyílt egy energiahatékony, korszerű óvoda felépítésére a régi helyén. A munkaterületet augusztus 18-án adták át, s mára körvonalazódott, hogy az állami támogatásból készülő épület idén szeptemberben megnyithatja kapuit. Az új óvoda alapkövét október 10-én helyezték el, de a kivitelezők már augusztus második felében átvették a területet, s elkezdték a régi épületet teljes lebontását.

A munkák nagyon jó ütemben haladtak, a bontást követhette az építés. – A bontással különösen hamar végeztünk, tekintve a nyolcvanas évek elején készült régi épület könnyű faszerkezetét – mondta el lapunknak a kivitelező cég építésvezetője. Horváth Ferenc kiemelte, mindössze egy hónap alatt elbontották a régi óvodát, az alapokat is kiszedték a földből, ezen a gyorsaságon a környéken élők csodálkoztak. – Jó volt látni az is, hogy az alapkőletétel idejére már az új lábazat helyét, a földmunkákat is előkészítettük. Majd folyamatosan, a tervdokumentációk alapján nekiláttunk az alapok lerakásának, aztán az építésnek. Látványos volt, amikor már álltak a falak, a kivitelezési ütemet pedig sikerült tartani, hiszen nagy elvárás volt, hogy év végéig felkerüljön a födém, beázásmentes legyen az új épület. Két hete ez is megtörtént, ünnepek előtt sikerült tető alá hozni az új óvodát.

A födémzsaluzat elbontásával folytatjuk a munkát– mutatja Horváth Ferenc

Fotó: Benkő Péter

Az építésvezető óriási dolognak tartja, hogy ilyen gyors ütemben haladnak, elmondása szerint az itt dolgozók a csapadékos idő ellenére keményen helytálltak. Megtudtuk, a készülő ingatlan lapos tetős lesz, január közepétől indulnak a belső munkák a válaszfalak felhúzásával, ezt követi a tető vízszigetelése, majd a gépészeti munkák. – A bontáskor, a földmunkáknál két-három, legfeljebb négy kollégánk dolgozott, a kivitelezésnél a betonozási munkákat négyfős brigád készítette, a szerkezeti falak felhúzása pedig egy ötfős csapat érdeme. Zsaluzáshoz, betonozáshoz érkezik még két-három munkás, de úgy érzem, mindenki, aki eddig részt vett a munkákban, maximális minőséget és munkamennyiséget végzett el. Minden adott ahhoz, hogy a július végi átadásra elkészüljön az új óvodaépület – összegezte Horváth Ferenc.

Augusztusban egész hónapban próbaüzem zajlik majd az épületben, hogy szeptemberben a gyermekek birtokba vehessék új óvodájukat a régi helyen, az Aradi vértanúk utcában.