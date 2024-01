Pécsi Norbert Sándor kommunikációs osztályvezetőtől azt a választ kaptuk, a lokális javítási munkákat veszprémi mérnökségeik is folyamatosan, ütemezetten végzik a téli időszakban. – Sajnos az elmúlt napok-hetek csapadékos, változékony, fagyási-olvadási ciklusokkal terhelt időjárása kedvez, főleg az öregebb, felújításra váró útszakaszokon, az újabb burkolathibák kialakulásának – mondta el az osztályvezető. – Ha száraz és nulla fok feletti az időjárás, szakembereink elsőként a fő-, majd a mellék-, végül a bekötőutakon avatkoznak be. Ezeket a munkákat a következő hetekben is végezzük a Veszprém vármegyei, közel 1700 kilométeres állami közúthálózaton a szükséges helyeken. Ezeket a munkákat az útinform oldalon folyamatosan megjelenítjük online frissülő térképünkön.

A szakember hozzátette, tavaly Veszprém vármegyében a Magyar falu program támogatási forrásainak köszönhetően nagy felületű felújítási munkákat végezhettek a kátyúzási munkákon felül. Ezek a beavatkozások tavasztól folytatódnak, amint az időjárás megengedi. Terveik szerint az Alsóörs–Veszprém összekötő út 4,6; a Várpalota–Szápár összekötő út 1,5; a Padragkút–Nyirád összekötő út 0,7 és a Zirc–Bakonybél–Nagygyimót összekötő út 3,7 kilométeres szakaszán vonulhatnak majd fel a gépláncok, hogy a szükséges kopórétegcseréket és kiegészítő beavatkozásokat elvégezhessék a felújítási munkák során.