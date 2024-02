A takarékos, észszerű gazdálkodást szem előtt tartó képviselők a város hosszú távú működése érdekében fogtak össze, s tartottak erről tájékoztatót szombaton Tapolcán a városháza előtt. Elhangzott, senki nem akarja elvenni a parkolók, járdák felújításának lehetőségét a tapolcaiaktól, de ezeket a munkálatokat nem önerőből, főleg nem a tartalékból, hanem pályázati forrásból kell megoldani, mint ahogy az számos más településen is bevett gyakorlat

Fotó: Szijártó János/ Napló / Forrás: Veol

Tapolca tartaléka gyors felélésének megakadályozását, az észszerű gazdálkodást tartotta szem előtt az a módosító indítvány, amely miatt a pénteki képviselő-testületi ülésen Dobó Zoltán polgármester levette napirendről a 2024-es költségvetésről szóló előterjesztést. Az indítványt a 12 tagú testületből heten támogatták, ám mivel kérésük ellenére sem szavazhattak róla, ezért másnap, azaz szombaton sajtótájékoztatót tartottak a városháza előtt.

A megjelent hat képviselő nevében (a hetedik képviselő, Bognár Róbert munkahelyi elfoglaltága miatt nem tudott részt venni a tájékoztatón) Décsey Sándor szólalt meg először. Elmondta, hogy a 2024-es költségvetés-tervezet szerint Tapolca másfél milliárd forintnyi tartalékából 572 millió forintot kívánt volna felhasználni a városvezetés azért, hogy az idei költségvetés kiadási és bevételi oldala egyensúlyban legyen. – Felelőtlen magatartás, hogy a megtakarítás több mint harmadát akarja elkölteni a városvezetés annak érdekében, hogy a költségvetés megfeleljen a törvényi előírásoknak. Ezért mi közösen kidolgoztunk egy módosító javaslatot, ami a lekötött betétek felhasználását 200 millió forinttal csökkentené. Ez megalapozott, szükséges módosítás, olyan, ami nem veszélyezteti a város működését – hangsúlyozta.

Horváth Gábor képviselő szintén támogatta a módosító indítványt. – Be kell látni, takarékoskodnunk kell. A polgármesterhez hasonlóan én is kiállhattam volna a saját választókörzetemben azzal a felkiáltással, hogy miért nem lettek aszfaltozva az utak, de nem tettem, mert a város egészét is figyelembe kell venni. Felháborított, amit a polgármester a közösségi oldalon közzétett ezzel kapcsolatban. Ami engem illet, decemberben adtam be kilenc pontból álló javaslatcsomagot a költségvetéshez. Érdekes módon ezekből a javaslatokból egy sem került be a tervezetbe. Ilyenkor mit tehet egy képviselő? Annyit, hogy csatlakozik egy olyan képviselői csoporthoz, amelyik biztosítja az elképzelések megvalósítását, illetve nem akar minden pénzt elkölteni, és hagy mozgásteret az október 1. után hivatalba lépő új testületnek – emelte ki a képviselő.

Máté Sándorné az ülésen a polgármester által oly sokszor emlegetett egyeztetésekre reagálva elmondta, hogy azokat mindig munkaidőben, 9 és 13 óra között tartották. – Mivel nem főállású képviselők vagyunk, így nem engedhetjük meg magunknak, hogy munkánk mellett minden egyes alkalommal részt vegyünk a többórás egyeztetéseken. Ezt sajnos városvezetés soha nem vette figyelembe, holott az ilyen alkalmakra a délutáni órákban is sor kerülhetett volna. A Kazinczy tér 3-5. és a 7-9. szám előtti parkoló kapcsán meg kell jegyeznem, tény, hogy szükséges a felújítás, Tapolca sok más parkolójához, illetve járdájához hasonlóan. De nem önerőből, főleg nem a város tartalékából kell megoldani, hanem pályázati forrásból. Az elmúlt tíz év alatt ez a városvezetés miért nem gondolt erre, miért most lett hirtelen ennyire sürgős?

Horváthné Somogyi Ildikó visszautalt a pénteki ülésre, amikor Dobó Zoltán az elmúlt tíz év tartalékairól beszélt. – Ez az állítás nem állja meg a helyét, hiszen 2014-ben nem üres kasszával vette át a várost a most regnáló polgármester. Az előző vezetés takarékos gazdálkodásának köszönhetően egymilliárd forint volt a kasszában. Másrészt nem ő határozza meg, hogy ki képviseli a várost, hanem június 9-én a választók – tette hozzá.

Takács Gábor a 2024-es költségvetési egyeztetéseken személyesen nem vett részt, amit az előző évek rossz tapasztalatával indokolt, miszerint ezek az összejövetelek nem konstruktívak, hanem személyes jellegűek voltak. Ezért írásban nyújtotta be javaslatait. – Az általam írásban beküldött fejlesztési lehetőségeket, javaslatokat egyszerűen asztal alá söpörték, s így természetesen én is kiállok a takarékossági szempontokat támogató módosító indítvány mellett. Ha az eddigi pazarló tendencia folytatódik, akkor nem az a kérdés, hogy három év múlva nyitva lesz-e a strand, vagy, hogy lesz-e este helyi járat, hanem az, hogy egyáltalán lesz-e helyi járat? Most a város jövője a tét, ezért visszafogott gazdálkodás szükséges – fogalmazott. Kérdésre elmondta, hogy a polgármester szabadságügye még mindig nem rendeződött, így az évi rendes szabadságtervén kívül 59 napja van, amit nem kíván kivenni. Ha ezt ki kell fizetni, az nagyjából 5 millió forintjába kerül Tapolcának.

Tóth Bálint képviselő szintén a felelős költségvetésre hívta fel a figyelmet. – A város hosszú távon történő működése érdekében nem szabad rövid távon tervezni. Nagyobb távlatokban kell gondolkodni, hogy a szükséges fejlesztéseket sorban végre tudjuk hajtani. Takarékos, a gazdaságosságot előtérbe helyező megoldások felé kell elmozdulni, s ezért tettük le mi közösen az asztalra a pénteki ülésen előterjesztett módosító indítványt – mondta Tóth Bálint.

Décsey Sándor zárásként még elmondta, hogy már a pénteki ülés után kaptak a városvezetéstől egy újabb időpontot az egyeztetésre, természetesen hétköznapra, a munkaidő közepére, 13 órára. – Mindennek ellenére bízunk abban, hogy a következő alkalmak konstruktívak lesznek, mi pedig arra törekszünk, hogy ne élje fel a város a tartalékát pár év alatt. Célunk, hogy március 15-ig Tapolcának legyen elfogadott költségvetése, s ez nem rajtunk fog múlni – tette hozzá.

Az előzményekről tudni kell, hogy mivel a módosító indítvány miatt levette napirendről a 2024. évi költségvetéséről szóló előterjesztést annak tárgyalása közben Dobó Zoltán, így Tapolcának egyelőre nincs elfogadott költségvetése. Másrészt a polgármester egy ideje már kisebbségben van a testületben, miután korábbi saját „csapatából" fordult ellene négy képviselő tavalyelőtt, így a 12 fős testületben 7:5 arányban támogatták a módosító indítványt, de szavazásra már került sor az említett okok miatt.