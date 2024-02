– Évről évre egyre több a házasságkötők száma. Ennyire megérinti ma az életüket összekötni vágyókat a szerelem legszebb ünnepe?

– Szerencsésnek mondhatja magát mindenki, aki részese lehet egy-egy esküvőnek, lakodalomnak, akár vendégként, akár szolgáltatóként, hiszen ez igazi örömünnep, amelyben ott van a földöntúli boldogság ígérete és a szerelem csodája. Sajnos a puszta tényeket tekintve nem ilyen rózsás a helyzet. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által rögzített felmérésből kiderül, hogy a házasságkötések számában a 2021-es esztendő a rendszerváltás utáni rekordévnek számít a maga 72 030 frigyével. 2022-ben valamivel csökkent a házasodási kedv, s 2023-ban jóval nagyobbnak tűnik a visszaesés. Tavaly az első három negyedévben a KSH szerint mindössze 40 111 házasságot kötöttek. Az utolsó három hónap adatait még nem ismerjük, de az elmúlt évek statisztikái szerint már nem várható exponenciális növekedés. Így kijelenthető, hogy a 2023-as adatok elérik vagy meghaladják az ötvenezres házasságkötési számot. Erre Magyarországon utoljára 2015-ben volt példa.

D. Wéber Veronika (jobbról) szertartásvezető szerint a döntés, amit a házasulók meghoznak, képes jobbá tenni és megváltoztatni egész életüket igaz szerelmük oldalán

Fotó: BALAZSLENGYEL.COM

– Úgy látom, a tények nem keserítik el. Mi ad indíttatást ahhoz, hogy valaki szerelemnagykövet legyen?

– Az egyik esküvőn, ahol szertartásvezetőként voltam jelen, a menyasszony nagypapája rövid sétára invitált. Több kisebb-nagyobb, egymás mellé állított farönkre helyezték ki a család összes házaspárjának fényképét. Megmutatta azokat és elmesélte történetüket. Hozzátette könnyed humorral, hogy „tetszik tudni, mi a mamával már 63 éve házasodtunk. Vannak, akik 30 után feladják, hát mi még mindig itt vagyunk egymásnak! Kérem szépen, így kell ezt csinálni!" – mondta. – De hogy?! – tettem fel magamban a kérdést, ami azóta is foglalkoztat. Akkor és ott jöttem rá, hogy a házasság első mérföldköve mellett szeretnék a hosszú és boldog elköteleződés titka után eredni. Ezután lettem az amerikai The Love Foundation (TLF) szerelemnagykövete, majd elvégeztem Mészáros Ádám párkapcsolati mediátornál a házasságitanácsadó-képzést. Ma már nemcsak a házasságba való belépéskor, hanem útközben is számíthatnak rám a párok. A házassági fogadalmak megerősítésénél, évfordulós, akár meglepetés szertartásoknál ugyancsak.

– Az ön által készített izgalmas kutatásból kiderül, hogy a mai magyar nők miként vélekednek a házasságról.

– Kíváncsi voltam, hogy honnan indultak el és most hol tartanak a megkérdezett nők azóta, hogy házasságban élnek. Mit tartanak értéknek, mennyire elégedettek és milyen szerepvállalást tudhatnak magukénak a közös szövetségben. Szertartásvezetőként nem elégedtem meg azzal a kis szelettel a nagy egészből, amit a kezdet, vagyis az esküvők jelentenek. Hiszen az esküvő az első mérföldkő. Már több mint tíz éve élek házasságban, és tudom, hogy a mi szerelmünk is még mindig csak bimbózik. Azt is akarom tudni, hogy mitől működik mindez másoknál, ahogy a bizonyos nagypapának 63 éve a mamával.

– A Házasság hete rendezvénysorozata mit nyújt az érdeklődőknek?

– Közel két évtizede Angliából indult el ez a kezdeményezés, amely Valentin-nap környékén minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára irányítja a figyelmet. Hazánkban az országos eseménysorozatot 2008 óta rendezik meg. A Házasság hete szervezőbizottsága által koordinált központi programok fővédnöke Novák Katalin köztársasági elnök és férje, Veres István. Én pedig mint szerelemnagykövet, esküvői szertartásvezető, házassági tanácsadó és párkapcsolati coach, segítek a pároknak, házasságban élőknek, hogy újra és újra tudjanak kapcsolódni, szeretni és boldogok lenni.

– Tapasztalatai alapján mit üzen a frigy előtt álló szerelmespároknak? Mi a jól működő házasság titka?

– Az egyik legszebb időszak az esküvőre készülődés a fiatalok életében, hiszen az izgatottság magával ragadó. Ezek a szép pillanatok megmaradnak. Megtartani a meghittséget és a mélységet szerintem az őszinte, mély beszélgetésekkel lehet. A kompromisszumkötések fontossága már az esküvőre készülésnél megmutatkozik, mindez segíthet a stabil és tartós kapcsolat kialakításában. Olyan ez, mint egy igazi jegyesfelkészítő tréning. Meg kell tanulják meghozni a közös döntéseiket. Kellenek célok az esküvő utánra is. A türelem és a sok nevetés fontos szerepet játszik. Ezt az utat kéz a kézben haladva járják végig, és sose felejtsék el, hogy a döntés, amit meghoznak, képes jobbá tenni és megváltoztatni egész életüket igaz szerelmük oldalán.